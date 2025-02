Sabalenka mantiene la promessa fatta a Paula Badosa, il regalo costoso è arrivato: “Mi ha perdonata”

video suggerito

A cura di Marco Beltrandi

Ogni promessa è debito, soprattutto tra amiche. Lo sa bene Aryna Sabalenka che non ha perso tempo per mantenere fede alla parola data a Paula Badosa dopo la semifinale degli Australian Open. La tennista numero uno al mondo ha provato nell'occasione a consolare la spagnola simpaticamente spiegandole che le avrebbe fatto un regalo molto costoso. Detto, fatto.

Sabalenka e la promessa a Badosa dopo gli Australian Open

La delusione per la fine della sua cavalcata australiana era stata attutita dal fatto di aver comunque perso contro un'amica. Paula Badosa è stata consolata a più riprese da Sabalenka, con le due che sono molto legate fuori dal campo. Non è un caso che proprio Aryna sia stata vicina alla giocatrice iberica, che finalmente si è messa alle spalle i tanti infortuni, anche negli spogliatoi. Prima però nell'intervista aveva fatto sorridere tutti alla sua maniera.

Lo shopping promesso da Sabalenka a Badosa

Come? Con una promessa diretta a Badosa: "Prometto a Paula che andremo a fare shopping e pagherò tutto quello che vuole. Anzi, no. Le metterò un limite perché può impazzire. Spero che resti qui così potremo andare a fare shopping insieme". Badosa smaltita la delusione ha ritrovato il sorriso controbattendo: "Qualcosa di molto costoso allora. Sarà così perché ora penso che abbia raddoppiato il premio in denaro. Quindi penso che non avrà un problema. Ci penserò".

Il regalo di Sabalenka a Badosa

Tutto è stato rispettato, visto che a quanto pare il super regalo è arrivato. Sabalenka ha deciso di documentare la consegna del prezioso dono scelto da Badosa in una delle sue stories di Instagram. Nelle stesse si può vedere la tennista spagnola aprire un pacchetto, con tanto di bigliettino, ed estrarre un prezioso braccialetto. Paula non ha perso tempo per metterselo al polso, sfoderando il suo miglior sorriso. A quanto pare il pensiero dolce è stato molto gradito. E Sabalenka ha accompagnato il video, chiudendo la vicenda: "Ha detto che mi ha perdonato". Al prossimo confronto, con la speranza di nuovi regali.