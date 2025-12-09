Sabalenka fa giocare un tifoso al suo posto, il finale è a sorpresa: “Aryna ti amo ancora”

L’esibizione tra Sabalenka e Osaka regala un momento a sorpresa: un tifoso ruba la scena tra gaffe, piegamenti punitivi e una dedica inattesa.

Anche la numero uno del tennis mondiale Aryna Sabalenka sta iniziando a riscaldare i motori in vista del 2026. Quale occasione migliore se non quella offerta dalle esibizioni in giro per il mondo? Una di queste è quella che l'ha vista affrontare l'attuale numero 16 del ranking Naomi Osaka all'Atlanta Cup, con la prima che si è imposta in tre set. Protagonista a sorpresa oltre alle due giocatrici, anche un tifoso che si è ritrovato in campo a giocare al posto di entrambe, con tanto di inaspettata dedica finale.

Aryna Sabalenka coinvolge un tifoso nell'esibizione contro Naomi Osaka

La serata per questo fortunato spettatore era iniziata molto bene. Aryna Sabalenka gli ha concesso infatti la possibilità di prendere il suo posto in campo e giocare contro Osaka. Il ragazzo si stava ben disimpegnando al netto di colpi tutt’altro che profondi, ma poi ha vanificato tutto: pur di colpire di dritto anche dal lato del rovescio, il tifoso ha spedito la palla in rete provocando la reazione simpaticamente indignata della numero uno al mondo. Prima ha sollevato le braccia e poi lo ha cacciato, abbracciandolo.

Lo spettatore fa peggio quando gioca contro Aryna

Il momento indimenticabile dello spettatore però non è finito qui. Poco dopo si è ritrovato infatti a sostituire in campo Naomi Osaka e il risultato è stato peggiore, decisamente. Dopo tre risposte sbagliate, l’improvvisato tennista ha provato a cambiare racchetta utilizzando quella di Sabalenka. Nessun cambio e punizione in arrivo per lui, con Osaka che lo ha invitato a fare una decina di piegamenti sulle braccia tra le risate di Sabalenka.

La dedica inaspettata

Prima di congedarsi definitivamente dal campo, intervista a sorpresa per il tifoso che non si è lasciato sfuggire l’occasione di dichiarare tutto il suo amore per Aryna: "Non so cosa sia successo, ho perso la partita. Mi spiace Aryna, ti amo ancora, sei la mia regina. Ti amo, un applauso per Aryna!".

La giocatrice, che ha vinto poi il confronto al terzo set, ha reagito con un'espressione sorpresa e per premio ha regalato al suo ammiratore la racchetta utilizzata. Insomma, risate e situazioni divertenti in quello che si può definire come il warm-up che precede l'inizio ufficiale della stagione. Adesso, le campionesse del tennis possono permetterselo. E ora per Sabalenka testa alla "Battaglia dei sessi", ci sarà un Nick Kyrgios da affrontare.