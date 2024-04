Sabalenka distrugge il tennis femminile: “Preferisco guardare quello maschile è più divertente”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Aryna Sabalenka è una tennista molto forte e molto nota. Lo scorso gennaio ha vinto per la seconda volta consecutiva gli Australian Open, è stata numero 1 al mondo, ora è al secondo posto dietro Iga Swiatek. La giocatrice bielorussa, che ha vissuto momenti molto complicati recentemente dopola morte dell'ex fidanzato, si prepara a giocare il torneo di Madrid e prima di esordire ha parlato, forse in modo sin troppo diretto, di tennis maschile e femminile.

Nella conferenza stampa con cui si è presentata al Mutua Madrid Open ha mostrato un gran sorriso e tanta ironia la numero 2 WTA che ha scherzato su sé stessa parlando del suo livello di gioco, quando le è stato chiesto di come è essere tra le big three del tennis femminile ha risposto: "Considerati gli ultimi risultati, vedo solo due big (Swiatek e Rybakina ndr.), la terza mi sembra stia facendo poco".

Dopo di che con grande sincerità la giocatrice bielorussa, che non ha nella terra rossa la superficie prediletta, ma che a Madrid potrebbe sfruttare l'altura e le condizioni differenti, sempre con il sorriso parlando delle sue rivali principali ha spiegato che non ha bisogno di vedere Swiakek e Rybakina e più in generale non guarda tennis e preferisce di gran lunga quello maschile a quello femminile: "Le ho affrontate per un numero sufficiente di volte e quindi non le guardo, anche perché quando ci dovrò giocare di nuovo il mio coach mi farà vedere le immagini dei loro match per analizzarle. In generale non passo molto tempo a guardare il tennis e, comunque, preferisco seguire quello maschile; è più divertente, ha più logica e in definitiva è più interessante".

Infine ha dedicato un pensiero all'amica Paula Badosa. Loro sono legatissime, e non solo a parole. E anche recentemente, sia a Miamiche a Stoccarda, si sono sostenute in due differenti momenti di difficoltà: "Le voglio un mondo di bene; per lei ci sono sempre, spero che smetta di soffrire per le sue lesioni. Sarebbe bello tornasse tra le migliori, è importante per me sapere di avere una amica sincera nel circuito, una vera anima gemella".