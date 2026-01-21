Ruse vince agli Australian Open e festeggia lanciando una pallina in tribuna, ma colpisce una tifosa

La tennista romena ha lanciato una pallina in tribuna, per regalarla al pubblico, ma ha involontariamente colpito una tifosa che non si era accorta del lancio di Ruse.

Gabriela Ruse si è qualificata per il turno degli Australian Open. La giocatrice romena ha già vinto il suo torneo, è numero 79 della classifica WTA e si è issata nel turno in cui dovrebbero esserci ‘solo' le teste di serie. L'enfasi per il successo, ottenuto contro una tennista di casa, e dunque assai sostenuta durante l'incontro, l'ha portata a tirare anche delle palline in tribuna, per sua sfortuna ha colpito una spettatrice in pieno.

Ruse al terzo turno degli Australian Open

Elena Gabriela Ruse e Ajla Tomljanovic si sono affrontate a Melbourne, la partita si è chiusa in due set e l'ha vinta la romena che ha fatto il colpo grosso. Terzo turno agli Australian Open, raggiunto solo per la seconda volta in carriera in uno Slam. Al traguardo importante aggiunge pure 188 mila euro. Una bella sommetta. Felicissima dopo la partita ha preso un paio di palline da tennis e le ha tirate in tribuna. Un gesto canonico per molti tennisti, che celebrano così i loro successi e prendono applausi anche da chi spera di portare una pallina a casa.

Ruse lancia una pallina e colpisce in pieno una spettatrice disattenta

Ruse tirando delle palline in tribuna, con la mano destra, ha colpito in pieno una spettatrice, immortalata dalle telecamere. La reazione è perfetta per una gag, anche se è tutto vero. La tennista romena si è scusata, sorridendo, tra il brusio e l'ilarità degli spettatori, compresa la donna colpita che ha sorriso, così come Ruse che adesso si dovrà preparare per la partita dei sedicesimi di finale, in programma venerdì prossimo, contro la giovane e fortissima tennista russa Mirra Andreeva, numero 9 del mondo, che ha vinto invece agevolmente contro la greca Sakkari.