Australian Open 2026 con un montepremi da record, tutti i tennisti guadagneranno di più: le cifre

Gli Australian Open, che inizieranno il prossimo 18 gennaio, hanno aumentato il montepremi complessivamente del 16 percento. Solo in uno Slam ci sono in palio più soldi. La distribuzione è uniforme, guadagneranno di più anche i tennisti che disputeranno le qualificazioni.

Anche gli Australian Open alzano e non di poco il montepremi per l'edizione 2026. L'amministratore delegato di Tennis Australia Craig Tiley ha fatto sapere che per il primo Slam della stagione il premio ammonterà a 111,5 milioni di dollari australiani, che fanno 64 milioni di euro, con un incremento pari al 16%. Gli Australian Open mettono sul piatto una cifra superiore a quella di Wimbledon e del Roland Garros, ma davanti a tutti, a livello economico, ci sono gli US Open.

Guadagni cospicui anche per chi giocherà le Qualificazioni

Craig Tiley ha sottolineato l'aumento del montepremi a tutto tondo, che prevede cifre maggiori anche per chi gioca le qualificazioni. In fondo i tennisti di prima fascia guadagnano tantissimo, quelli che navigano attorno la centesima posizione invece no: "Questo aumento del 16% certifica il nostro impegno nel sostenere i tennisti a tutti i livelli. Dall’aumento del 55% del montepremi di qualificazione dal 2023 al miglioramento dei benefit per i giocatori, stiamo garantendo che il tennis professionistico sia sostenibile per tutti i concorrenti". Si passa da 96,5 a 111,5 milioni.

Quanto guadagnano i vincitori degli Australian Open

L'aumento principale riguarda i vincitori dei tornei di singolare, un anno fa Sinner e Keys. Chi trionferà otterrà 4,15 milioni di dollari che fanno poco meno di 2,4 milioni di euro. Chi solo gioca le qualificazioni ha la certezza di 23 mila euro. Oggettivamente è tanto, ma volare in Australia è assai dispendioso. Chi perde al primo turno del tabellone principale invece porterà a casa 86 mila euro, cifra sì notevole.

Il montepremi degli Australian Open 2026