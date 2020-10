Novak Djokovic è il secondo finalista del Roland Garros 2020. Il tennista serbo ha battuto Stefanos Tsitsipas per 3 set a 2 (6-3 6-2 5-7 4-6 e 6-1) e ha conquistato il pass per l'ultimo atto dello slam parigino. Il numero uno del mondo ha sempre avuto il match in controllo e non ha lasciato molte chance al greco: Djokovic ora si troverà di fronte Rafa Nadal in finale domenica 11 ottobre: lo spagnolo ha battuto nell'altra semifinale l’argentino Diego Schwartzman.

Dopo i primi due set dominati da Nole, Tsitsipas ha risalito la china pian piano e ha riaperto il match prendendosi il terzo set dopo alcuni scambi davvero meravigliosi, sia sul lungo che sul corto, e facendo suo il quarto set con grande tenuta fisica e mentale. Una partita davvero avvincente, con i due contendenti che non si sono mai risparmiati e hanno dato vita ad un grande spettacolo ma nel finale il tennista greco ha ceduto fisicamente per un problema ad una gamba e per Nole si sono aperte le porte dell'ultimo atto del torneo parigino.

Djokovic sembrava in assoluto controllo della sfida ma dopo aver sprecato un matchpoint nel 3° set ha ceduto il passo al suo avversario, che si è battuto stoicamente e ha aggredito l'avversario in alcuni momenti, ma poi ha accusato un problema fisico e la fatica della rimonta si è fatta sentire. Per Novak Djokovic è la quinta finale a Parigi: sono 37 vittorie su 38 partite giocate per il numero 1 al mondo nel 2020.

Djokovic e Nadal si sono affrontati 55 volte dal 2006 e nei confronti Nole è in vantaggio 29-26: i due big si sono incontrati in 8 finali del Grande Slam, con il bilancio di assoluta parità (4-4), e in 13 finali Masters 1000, in questo caso il tennista serbo conduce 7-6. Le quattro volte al Roland Garros in cui il serbo e lo spagnolo si sono incontrati sono state tutte vinte da Rafa.