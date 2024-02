Rivoluzione nel tennis: c’è l’accordo tra l’ATP e il fondo PIF, che sponsorizzerà 5 tornei importanti ATP e PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, si sono uniti in una partnership pluriennale. Il fondo PIF sarà sponsor di quattro tornei importanti e del Ranking. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'ATP e il fondo sovrano dell'Arabia Saudita hanno ufficializzato un accordo pluriennale, che vedrà il fondo PIF (Public Investment Fund) anche come sponsor di una serie di tornei di alto livello, comprese le ATP Finals, e sarà anche lo sponsor del Ranking. Inoltre il fondo si impegna anche per migliorare il tennis in modo totale: "miglioramenti per giocatori, tifosi, organizzatori di tornei e parti interessate a tutti i livelli di questo sport".

Da tempo anche il tennis era nel mirino dell'Arabia Saudita, che dopo aver puntato sul calcio, sul ciclismo e sul golf ora ufficialmente entra in questo sport, dopo aver già ottenuto l'organizzazione delle Next Gen e aver annunciato per ottobre il ricchissimo torneo di esibizione del 6 Kings Slam, oltre ad aver ingaggiato Rafa Nadal come ambasciatore, e per questo ruolo si è preso numerose critiche. Ora il fondo sovrano PIF diventa sponsor dei tornei 1000 di Indian Wells, Miami e Madrid, del 500 di Pechino e delle ATP Finals di Torino, e pure delle Next Gen in programma a Jeddah fino al 2027.

Inoltre il fondo PIF diventa naming partner del ranking ATP e a fine stagione chi sarà classificato al primo posto della classifica mondiale (magari sarà Sinner) verrà premiato come ‘Year End No.1, presented by PIF'. Il CEO dell'ATP Massimo Calvelli ha detto: "La nostra partnership strategica con PIF segna un momento importante per il tennis. È un impegno condiviso per promuovere il futuro di questo sport. Con la dedizione di PIF verso la prossima generazione, promuovendo l'innovazione e creando opportunità per tutti, il palcoscenico è pronto per un nuovo periodo di progresso e trasformazione".

E ora chissà se in futuro, non troppo lontano, in Arabia Saudita, come predisse il numero del tennis italiano Angelo Binaghi, non si disputi anche un torneo 1000. Con gli Australian Open che temono un torneo in corrispondenza con lo Slam di Melbourne.