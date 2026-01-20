Reilly Opelka fa discutere agli Australian Open per il completo “da safari”: il costo è esagerato

Reilly Opelka ha stupito tutti agli Australian Open con un completo molto particolare, il cui costo è esagerato.

Reilly Opelka ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura agli Australian Open battendo il norvegese Nicolai Budkov Kjaer. Più che della sua prestazione però si è parlato del suo outfit, che non è passato inosservato. A quanto pare infatti il numero 63 del ranking ATP ha indossato un completo molto costoso. Valore complessivo di circa 1400 dollari, quasi 1200 euro.

Il completo da safari di Opelka per gli Australian Open

Una maglia prevalentemente verde con dei richiami più chiari, e un pantaloncino sempre sul verde oliva dello stesso colore del cappellino. Questo il look sfoderato dal gigante Opelka nel primo Slam della stagione che ha destato una certa curiosità. Tutto è nato da un post sui social di una tennista australiana, specialista del doppio, Ellen Perez. Quest'ultima ha risposto ad un contenuto che prendeva in giro Opelka paragonando il suo completo da tennis, ad una tuta da "safari" per i suoi colori mimetici.

Quanto costa il completo di Opelka, cifra super

Perez ha scritto: "La cosa più importante è che quell'outfit è costosissimo. Tipo 650 dollari per una maglietta e 700 dollari per dei pantaloncini o qualcosa del genere". Ma è realmente così? Lo sponsor che cura l'abbigliamento di Opelka è Sease, fondata dal brand italiano di moda di lusso Loro Piana. I prezzi sono disponibili sul sito ufficiale: se la polo costa 635 dollari, ovvero 514 euro, i pantaloncini vengono 705 dollari, 600 euro. Tutto confermato dunque per un Opelka che da sempre è un grande appassionato di moda e di arte. Per gli Australian Open ha deciso di comune accordo con il suo sponsor di optare per un completo originale e soprattutto costoso.

D'altra parte oggi c'è grande attenzione ai look dei tennisti. Proprio il primo Slam della stagione si sta rivelando una vetrina importante: basti pensare alle discussioni sul completo "senape" di Sinner, o sulla canotta bicolore di Alcaraz, fino alla scelta di Naomi Osaka, entrata in campo in Australia con tanto di cappello appariscente e ombrello.