Rafa Nadal diventa papà per la prima volta: è nato… Rafa Nadal Rafa Nadal è diventato papà per la prima volta. Il tennista spagnolo ha deciso di chiamare suo figlio proprio come lui. Una gioia immensa per Nadal e sua moglie che avevano vissuto un periodo a dir poco difficile.

A cura di Fabrizio Rinelli

Rafa Nadal è diventato papà. Il tennista spagnolo ha ricevuto la gioia più bella, decisamente migliore anche di una vittoria a Wimbledon. Questo pomeriggio, a Palma di Maiorca, Nadal ha potuto vivere l'emozione di stringere tra le braccia il suo primo figlio, un bambino che porterà il suo stesso nome. Una scelta inusuale che ha spiazzato un po' tutti. Il bambino di Nadal si chiamerà infatti Rafa, proprio come lui. Il mondo conoscerà dunque un nuovo Rafa Nadal che se spinto dalla passione di suo papà, potrebbe diventare anche lui un campione del tennis. Per il momento è ancora presto affinché il piccolo decida quale sarà la sua strada da percorrere.

Nel frattempo infatti c'è solo da essere felici e sereni per questa gioia che ovviamente Nadal condivide con sua moglie Maria Perellò. Entrambi possono ora godersi la gioia di un figlio al termine di una gravidanza vissuta con grande paura e tensione dalla coppia. L'ultima immagine pubblica di Rafa Nadal è quella relativa alla Laver Cup nel giorno in cui Roger Federer annunciò il suo ritiro dal tennis. Sia lo spagnolo che lo svizzero erano seduti in panchina in lacrime mano nella mano. Una scena toccante e inevitabilmente storica. Al termine del doppio giocato al fianco del suo grande amico Federer, Nadal lasciò la Laver Cup. C'erano ben altre cose a cui pensare in quel momento.

Roger Federer e Rafa Nadal in lacrime alla Laver Cup.

"Ci sono cose più importanti di cui devo occuparmi", aveva detto dopo aver perso negli ottavi di finale degli US Open contro Frances Tiafoe. Nel mezzo infatti c'è stato un 2022 fatto di incredibili saliscendi vissuti da Nadal che dopo la grande performance agli Australian Open, si era poi imposto al Roland Garros dopo un torneo travagliato in cui aveva anche pensato al ritiro. L'infortunio a Wimbledon e lo stop agli ottavi negli US Open hanno solo preceduto la Laver Cup che ha dovuto lasciare anzitempo. In questo periodo infatti lo spagnolo aveva saputo che la moglie era in dolce attesa. Allo stesso tempo però Maria, aveva riscontrato dei problemi in gravidanza. Nadal non parlò subito di tutto ciò, era ovvio, e così rivelò le sue paure pubblicamente proprio dopo la Laver Cup:

"Non sto bene, non giocherò – spiegò – Ho un conflitto interno piuttosto importante. Sono state settimane difficili, poche ore di sonno, un po' di stress in generale, e situazioni più complicate del solito a casa". Uniti dall'adolescenza e sposati dal 2019, Nadal e Maria non hanno mai nascosto il loro desiderio di essere genitori. Nadal era scoppiato in un pianto che ha fatto il giro del mondo al fianco di Federer, ma nel complesso per lui fu quasi uno sfogo frutto di una situazione generale che stava vivendo in quei giorni. "Ho dovuto fare i conti con tutto questo un po', con una pressione un po' diversa da quella a cui sei abituato professionalmente, ma per fortuna va tutto bene e siamo più sereni. Sono potuto venire qui, che è la cosa più importante". Oggi la gioia di poter abbracciare finalmente il suo piccolo Rafa pronto a conquistare il mondo e soprattutto il cuore papà Rafa e mamma Maria.