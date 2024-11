video suggerito

Quanto costano i biglietti delle ATP Finals con Sinner: prezzi esagerati anche con scarsa visibilità I prezzi dei biglietti delle ATP Finals sono tutt'altro che bassi. Ecco nel dettaglio tutti i costi dei tagliandi necessari per assistere alle partite che vedranno impegnate anche Sinner.

A cura di Marco Beltrami

Quanto costano i biglietti per le ATP Finals di Torino? Ultimi giorni per acquistare i tagliandi che permetteranno agli appassionati di assistere alle partite tra quelli che sono gli otto migliori tennisti del 2024, tra cui rientra anche il numero uno al mondo Jannik Sinner. Si gioca dal 10 al 17 novembre con cifre che ovviamente vanno a salire e non poco, da un minimo totale di 165 euro per i primi giorni ad un massimo di 1164 euro in occasione della finalissima. Costi notevoli anche per gli abbonamenti: si va dai quasi 6mila euro per assistere a tutti i match di tutte le giornate dal parterre, fino ad un minimo in galleria di 2700 euro. Ecco tutto quello che c'è da sapere, con costi molto alti anche per i settori con "scarsa visibilità"

Quanto costano i biglietti per la fase a gironi delle Finals a Torino

I prezzi delle giornate del Round Robin, ovvero della fase a gironi vanno da un minimo di 140 euro per alcuni settori della Galleria per il programma pomeridiano, ad un massimo di 416 euro per il parterre nei programmi serali quando potrebbe giocare Jannik Sinner. In mezzo ecco i costi tutt’altro che leggeri delle platee che arrivano da circa 265 euro a 390 euro.

Questi prezzi sono relativi ai primi giorni di match perché poi man mano che si avvicina al week-end tutto aumenta: per i parterre bisogna sborsare circa 610 euro, mentre quelli meno costosi sono i ticket delle gallerie, con poco più di 200 euro. Più bassi invece i prezzi dei biglietti per il programma pomeridiano con biglietti che variano da circa 450 euro a 165. Tutti i settori con scarsa visibilità, hanno gli stessi prezzi degli equivalenti "normali".

I prezzi di tutti i biglietti delle ATP Finals (foto: ATP Tour)

Gli unici biglietti ancora disponibili per le semifinali sono quelli per le platee che variano dai 900 euro ai 1000 e quelli per la Galleria 2 N/S da poco più di 500 euro. Esauriti i tagliandi per il parterre costosissimi, da 1060 euro, ma anche quelli per alcuni settori delle platee da 600 a 900 euro. Cifre valide sia per il programma pomeridiano che per quello serale.

Fino a 1200 euro per i biglietti delle finali a Torino

I prezzi dei biglietti per domenica 17 novembre, giorno in cui si terranno le semifinali variano da un minimo di 429 euro, per la galleria 2 O/E, ad un massimo di 1164 euro per il parterre. Questa tipologia di ticket è già andata esaurita, così come quelli per gli altri settori dell’impianto: le platee che vanno da 700 a 1200 euro. Gli unici tagliandi ancora residui sono quelli per la Galleria 2N/S da 552.20 euro. Curioso il caso dei biglietti con i settori con "scarsa visibilità", anche questi hanno prezzi importanti: il parterre vale quanto quello normale, e stesso discorso anche per Platea (1200 e 999) e Galleria (612)