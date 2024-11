video suggerito

Perché non sappiamo ancora chi sono i qualificati alle ATP Finals e Djokovic può scombinare tutto Cinque tennisti sono alle ATP Finals 2024, i restanti tre posti se li giocano in quattro, ma c'è l'incognita Djokovic che può qualificarsi ma non è chiaro se sarà in campo a Torino. Il sorteggio rischia di riservare un girone duro a Sinner, ma soprattutto rischia di svolgersi incompleto.

A cura di Alessio Morra

Le ATP Finals 2024 sono sempre più vicine. I migliori otto tennisti della stagione 2024 saranno in campo a Torino dal 10 al 17 novembre. Sinner è già a Torino, si sta preparando e vuole provare a vincere il primo torneo in Italia della sua carriera. Cinque tennisti hanno già il posto assicurato. In quattro lottano per i restanti tre. Djokovic è avanti, ma c'è mistero sulla sua partecipazione. L'ex numero 1 tiene tutti sulle spine, mentre Ruud, de Minaur e Rublev battagliano per entrare. E se nei prossimi giorni la situazione non sarà chiara il sorteggio avverrà in modo anomalo, con delle ‘X' probabilmente al posto dei nomi dei tennisti mancanti.

Prima delle ATP Finals 2024 si gioca a Belgrado e Metz

Le ATP Finals sono il torneo di fine stagione. Un tempo dopo Parigi Bercy c'erano due tornei, poi un piccolo break e le Finals. Per diversi anni invece non c'è stato break tra Bercy e il Masters (un tempo era chiamato così). Successivamente è stato piazzato come torneo cuscinetto tra l'ultimo 1000 della stagione e le Finals un torneo a sé, e cioè le Next Gen Finals. Nel 2023 invece il calendario è cambiato ancora e sono stati piazzati i tornei di Sofia e Metz tra Bercy e le Finals. Quest'anno è stata fatta la stessa cosa (con Belgrado che sostituisce Sofia). Ma in questo 2024 i tornei di Belgrado e Metz sono decisivi.

Cinque qualificati, quattro tennisti per tre posti a Torino

Cinque tennisti sono già alle Finals (Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev, Fritz) e altri quattro si contendono i tre posti. Ufficialmente in lizza c'è anche Djokovic, che è il numero 6. Il serbo non è in una botte di ferro, potrebbe essere superato da tutti e tre gli inseguitori, che però devono mettersi d'impegno per sverniciarlo all'ultima curva.

La classifica ATP Race prima delle Finals di Torino

Sinner naturalmente è stato il primo a qualificarsi, lo ha seguito poi Alcaraz. Zverev ha staccato poi il pass, così come Medvedev e Fritz, che giocherà a Torino per la seconda volta. I tre posti restanti se li giocano in quattro, con Djokovic che rappresenta un grande punto interrogativo.

Jannik Sinner 10330 Alexander Zverev 7315 Carlos Alcaraz 6810 Daniil Medvedev 4830 Taylor Fritz 4300 Novak Djokovic 3910 Casper Ruud 3855 Alex de Minaur 3745 Andrey Rublev 3720

Djokovic inseguito da Ruud, de Minaur e Rublev: la situazione

Djokovic ha 3910 punti e non gioca questa settimana. Ruud invece 3855, de Minaur con i quarti di Bercy è salito a 3745 ed ha scavalcato Rublev che è fermo a 3720 e sta chiudendo l'anno malissimo. I tornei di Belgrado e Metz sono dei 250, ciò significa che chi li vincerà avrà 250 punti. de Minaur e Rublev superano Djokovic solo se vincono i rispettivi tornei. Mentre a Ruud basta arrivare in semifinale per superarlo, e in quel caso avrebbe la certezza di farcela.

Quindi tocca aspettare per capire chi sarà alle Finals, anche se in molti ritengono che Djokovic possa annunciare il forfait da un momento all'altro, ma certezze non ce ne sono, e dunque tocca aspettare i risultati del norvegese, dell'australiano e del russo, che saranno impegnati in teoria fino a sabato.

Sinner può sfidare nel girone Alcaraz e Djokovic

Giovedì 7 novembre, alle ore 12, a Torino è in programma il sorteggio dei gironi delle ATP Finals del torneo di singolare e pure di quello del doppio. Già di per sé l'attenzione sarebbe tanta, perché con il sorpasso di Zverev ad Alcaraz c'è la possibilità di avere nello stesso girone Sinner e Alcaraz, e sarebbe una cosa clamorosa. E ci sarebbe anche la possibilità di avere un girone con Sinner, Alcaraz e Djokovic, che se si qualificasse potrebbe finire sia in un gruppo che nell'altro.

Il sorteggio del 7 novembre rischia di essere incompleto

Anche se Djokovic desse forfait da qui a giovedì mattina il sorteggio rischia comunque di essere effettuato con delle ‘X' o con dei punti interrogativi. Perché sia de Minaur che Ruud che Rublev non hanno la certezza di sapere quale posizione occuperanno sabato sera, e cioè alla vigilia del torneo.

Tutti e tre potrebbero soffiare il sesto posto a Djokovic e in quel caso uno di loro sarebbe nella terza fascia (insieme a Fritz). Insomma un piccolo grande caos che potrebbe complicare e non di poco anche il lavoro degli organizzatori, che dovranno scegliere le partite da far disputare nella giornata d'esordio e cioè domenica 10 novembre, quando almeno uno dei tre tennisti che stanno inseguendo la qualificazione alle Finals dovrà essere in campo a Torino.