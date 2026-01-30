Quando si gioca la finale degli Australian Open 2026: data e orario dell’incontro di tennis

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domenica 1 febbraio a Melbourne si giocherà la finale degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2026. In campo ci saranno Carlos Alcaraz, che ha battuto Zverev, e il vincente di Sinner-Djokovic. La finale non prenderà il via prima delle ore 9:30. Diretta TV su Eurosport, e in caso di Sinner in finale anche in chiaro sul NOVE.

Chi giocherà la finale degli Australian Open 2026: data e orario della partita di tennis

Siamo arrivati alle semifinali degli Australian Open. Dunque i due vincitori delle stesse si qualificheranno per la finale del primo Slam della stagione. In campo domenica 1 febbraio ci saranno dunque Carlos Alcaraz, che ha battuto in cinque set Alexander Zverev, e uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Dove vedere la finale degli Australian Open in TV e streaming: forse anche in chiaro

La finale del torneo maschile degli Australian Open, vinto negli ultimi due anni da Jannik Sinner, si potrà seguire certamente su Eurosport, domenica 1 febbraio a partire dalle ore 9:30. L'incontro sarà appannaggio degli abbonati di Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Telecronaca di Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi. La finale potrebbe essere trasmessa anche in chiaro sul NOVE in caso di partecipazione di Sinner.

Chi giocherà la finale degli Australian Open

Il titolo dell'Happy Slam, gli Australian Open sono definiti così, avrà come protagonisti, in ogni caso, due campioni. In semifinale si erano qualificati i primi quattro tennisti della classifica ATP e cioè Alcaraz (numero 1) o Zverev (numero 3) e uno tra Sinner (numero 2) e Djokovic (numero 4), che hanno già vinto questo torneo. Jannik lo ha conquistato due volte, Novak addirittura dieci, record per Melbourne. Alcaraz si è imposto al quinto set con Zverev in una partita che lascerà il segno.