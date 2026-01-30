Alcaraz in finale agli Australian Open dopo una battaglia epica contro Zverev, tra crampi e vomito

Carlos Alcaraz è in finale agli Australian Open, lo spagnolo ha vinto una partita epica contro Zverev, superando crampi e vomito e imponendosi al quinto set dopo 5h27′. Lo spagnolo sfiderà domenica in finale Sinner o Djokovic.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlos Alcaraz è in finale agli Australian Open. Il numero 1 del tennis ha vinto una partita epica, indimenticabile. Alcaraz era avanti di due set, ha avuto i crampi, è stato raggiunto da Zverev che nel quinto set ha servito per il match sul 5-3 ed ha poi perso dopo 5h27′. Alcaraz domenica sfiderà Sinner o Djokovic nella finale del primo Slam del 2026.

Alcaraz vola 2 set a 0

Alla fine è venuta fuori una partita epica. Che Zverev fosse un ostacolo vero per Alcaraz si sapeva, ma che diventasse una partita da cinque ore al termine del secondo set non poteva pensarlo nessuno. E invece cinque ore di lotta e battaglia sulla Rod Laver Arena. Alcaraz vince il primo set 6-4, nel secondo rischia, il tedesco si prende un break ed ha due punti dal set, ma non concretizza e alla stretta finale è Carlos a imporsi, vincendo il tie-break.

Crampi e vomito per Alcaraz

Un vantaggio di due set sembrava rassicurante, decisivo per lo spagnolo che invece sul finire del terzo set accusa dei seri problemi: sta male, ha i crampi, vomita in campo. Ma non molla. Sembra a un passo dal ritiro, ma procede. Zverev inizialmente non concretizza, il numero 1 si porta a due punti dal match, ma gioca da fermo e quando si arriva al tie-break c'è poca storia, 7-6 Zverev.

Zverev vince il tie break e si mette in parità

Ci sono dubbi sulla continuazione della partita. Si ritira o no? Quasi non cammina. Zverev nel mezzo protesta con arbitro e supervisor, facendo allusioni: favoritismi per Alcaraz e Sinner, tirato in ballo suo malgrado. Si ricomincia attendendo il ritiro o il break decisivo. Alcaraz continua e tiene botta, anche sorprendentemente. Si va ancora al tie-break, ancora di salvezza per Carlos, che invece sul più bello perde: da 4-3 per lui a 7-4 per il tedesco, ed è quinto set dopo 4h07′.

Zverev serve per il match, Alcaraz è in finale agli Australian Open

Alcaraz parte male, perde subito il servizio. Zverev picchia duro e il break lo mantiene, annullando pure un paio di palle break. La partita prosegue e Carlos non ha più i crampi. Il tedesco gioca bene, resiste, nell'ottavo gioco cancella due palle break, anche grazie a un paio di inspiegabili errori di Alcaraz. Sul 5-4 dopo 5h12′ di battaglia Zverev serve per il match, lo spagnolo si porta sullo 0-30. Poi arriva il break, 5-5, 5h15′ di lotta e si continua. Sul più bello il tedesco viene meno, Alcaraz vince 7-5 al quinto dopo 5h27′. Partita epica.