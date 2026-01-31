Quando si gioca Alcaraz-Djokovic la finale degli Australian Open: data e orario dell’incontro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner a questo giroin finale non c'è. Saranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic a giocarsi il titolo 2026 degli Australian Open, la prima prova del Grande Slam. Alcaraz è uscito vincitore di una partita epica contro Alexander Zverev, battuto 7-5 al quinto set. Mentre l'ex numero 1 ha superato a sorpresa Sinner, dopo oltre quattro ore di gioco 6-4 al quinto. La finale del torneo maschile si giocherà domenica 1 febbraio e non prenderà il via prima delle ore 9:30. L'incontro si potrà seguire in TV su Eurosport, non dovrebbe essere prevista la diretta in chiaro.

Alcaraz-Djokovic quando si gioca la finale degli Australian Open: data e orario

La finale, anche senza Sinner, è attesissima. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si ritrovano in una finale Slam dopo un anno e mezzo, l'ultima volta fu un massacro. La finale degli Australian Open 2026 si potrà seguire domenica 1 febbraio. Non si comincerà prima delle ore 9:30. Djokovic giocherà la 38ª finale Slam della sua carriera, record assoluto che ha migliorato, e cercherà di vincere ancora una volta il suo Slam preferito. A Melbourne ha trionfato 10 volte, per Alcaraz è la prima finale australiana, raggiungendola è diventato il dodicesimo di sempre nell'Era Open a conquistarle almeno una volta tutte e quattro.

Dove vedere Alcaraz-Djokovic in TV e streaming

L'incontro tra Alcaraz e Djokovic non si potrà seguire in diretta TV in chiaro, a meno di clamorose sorprese. Il NOVE ha trasmesso Sinner-Djokovic, ma c'era un italiano protagonista. La finale degli Australian Open sarà appannaggio degli abbonati a Eurosport, canale visibile da parte di chi ha sottoscritto un abbonamento a Discovery+, DAZN, HBO Max, TimVision e Prime Video Channels. Tutti gli abbonati potranno seguire la finale tanto in TV che in streaming.

I precedenti tra Alcaraz e Djokovic

Questa sarà la decima sfida tra lo spagnolo e il serbo, avanti 5-4 nei confronti diretti. Ebbene sì. Djokovic ha vinto più volte di Alcaraz, che si è imposto nell'ultima sfida, la semifinale degli US Open 2025. Un anno fa, proprio agli Australian Open, ai quarti di finale, l'ultimo successo di Novak in quattro set.