Quando gioca Sinner contro Lehecka nel prossimo incontro a Indian Wells 2024: data e orario Jannik Sinner affronterà Jiri Lehecka ai quarti del torneo di Indian Wells 2024. La partita si disputerà nella giornata giovedì 14 marzo, ma l'orario dell'incontro è ancora da definire.

Jannik Sinner nei quarti di Indian Wells giocherà contro Jiri Lehecka. Il tennista italiano dopo la vittoria contro Shelton scenderà in campo di nuovo giovedì 14 marzo in orario ancora da definire, in un intervallo che va da non prima delle 20 alla prima mattinata di venerdì 15 marzo. La prossima partita di Sinner, che sarà trasmessa in TV su Sky in esclusiva, mette in palio la semifinale del Masters 100o contro il vincente di Alcaraz-Zverev.

Sinner in carriera ha giocato solo una volta contro Lehecka, numero 32 al mondo, in un Challenger nel 2019, mentre i due non si sono mai affrontati nel circuito maggiore. Il tennista ceco in questo torneo ha battuto Rublev e Tsitsipas, e sogna un'altra impresa. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sinner-Lehecka a Indian Wells 2024, quando si gioca

La partita tra Sinner e Lehecka degli ottavi di Indian Wells è in programma giovedì 14 marzo. Si giocherà sul centrale Stadium 1 in orario ancora da definire. Non è stato infatti ancora reso noto l'ordine di gioco della giornata, che inizierà comunque non prima delle ore 20 italiane. Sinner-Lehecka dunque si giocherà sicuramente dopo quest'ora, o in uno slot fino alla mattinata di venerdì.

Dove vedere Sinner-Lehecka in diretta TV e streaming

Sinner-Lehecka sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. Diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ovvero i canali 201 e 205, senza possibilità di una visione in chiaro del match. Stesso discorso per la diretta streaming della partita dei quarti di finale di Sinner che si potrà vedere su Sky Go sfruttando una buona connessione a internet su dispositivi portatili e streaming. Possibile seguire la partita anche sulla piattaforma live on demand, comprando il singolo biglietto dell'evento.

Sinner-Lehecka, i precedenti

Sinner e Lehecka hanno giocato contro una sola volta in carriera, ma molto tempo fa. In pratica l'unico precedente risale al 2019, nel torneo Challenger di Ostrava quando Jannik s'impose in due set sulla terra rossa locale. I due non si sono mai affrontati poi nel circuito maggiore. Coetanei, Sinner e Lehecka, stanno vivendo entrambi un momento positivo anche se diverso. Sinner non perde da 15 partite nel 2024, mentre il ceco a Indian Wells ha battuto Rublev e Tsitsipas, dopo aver trionfato nel torneo di Adelaide. Virtualmente è salito al numero 27 della classifica ATP.