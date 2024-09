video suggerito

"Pressioni, insulti e parolacce": media russi svelano i motivi della rottura tra Rybakina e il coach Svelati i motivi della rottura tra Elena Rybakina e il coach croato Stefano Vukov: "Pressioni, insulti e parolacce continue". La numero 4 al mondo è in una crisi senza fine: "Arrivederci in Australia (forse)".

A cura di Paolo Fiorenza

La crisi di Elena Rybakina forse ha delle radici molto più profonde di quanto sia finora trapelato. Dopo il torneo di Wimbledon (dove ha perso in semifinale contro Barbora Krejcikova), la numero 4 al mondo ha giocato solo due partite: a Cincinnati, battuta da Leylah Fernandez, e all'esordio allo US Open, vincendo contro una qualificata prima di ritirarsi senza neanche scendere in campo per il match successivo. "Devo ascoltare il mio corpo, spero di poter concludere l'anno al meglio", disse allora la 25enne russa naturalizzata kazaka. Ed invece non è più scesa in campo, dando forfait sia a Seul la settimana scorsa che a Pechino in questa, e dando appuntamento direttamente alla prossima stagione. Elena ha malesseri che forse non sono solo fisici – dopo l'improvvisa rottura col coach croato Stefano Vukov – alla luce delle rivelazioni che arrivano adesso sui modi durissimi – fino ad arrivare ad "insulti e parolacce" – usati dall'allenatore nei confronti della ragazza.

Stefano Vukov in tribuna nell'ultimo Wimbledon ad incitare Elena Rybakina

La rottura tra Elena Rybakina e il coach Stefano Vukov poco prima dello US Open

La Rybakina si era lasciata clamorosamente con Vukov appena tre giorni prima dello US Open e solo ora emergono dettagli sulla rottura. I media russi riprendono le parole della giornalista Sofya Tartakova, secondo la quale il coach – che ha lavorato con Elena per cinque anni, portandola a vincere Wimbledon nel 2022 – ha avuto un "atteggiamento scorretto" e ha sottoposto la tennista a "fortissime pressioni", che alla fine le hanno causato "problemi psicologici". Del resto, lo stesso tecnico croato in passato ha ammesso di "sapere molto bene come far arrabbiare Elena" e non è difficile crederlo, vedendo cosa accadde all'ultimo Roland Garros, quando i due ebbero una discussione accesa tra campo e tribuna nel corso del match perso contro Jasmine Paolini.

"Tutte queste difficoltà che attualmente sta affrontando la Rybakina, le affronta a causa della fortissima pressione esercitata dal suo ex allenatore Vukov – ha detto la Tartakova – Si dice che Stefano sia effettivamente venuto allo US Open, che fosse a New York, che fosse pronto a continuare a lavorare con lei, ma Elena ha deciso che si sarebbero lasciati a causa di un momento molto difficile… Non voglio dire parole pesanti, ma non è proprio l'atteggiamento corretto del suo mentore nei suoi confronti".

La Rybakina con Vukov in allenamento: un rapporto che andava avanti da molti anni

"Pressioni, insulti e parolacce uscivano costantemente dalle labbra di Vukov"

"Cioè, la ‘mangiava' in continuazione, come dicono le persone che circondavano Elena – ha continuato la giornalista russa – I genitori della Rybakina la difendevano, perché lei non riusciva a spezzare questo circolo vizioso. Da un lato, questo è l'allenatore che ha lavorato con lei fin da piccola, e lei stessa, insieme alla sua famiglia, lo ha scelto. È chiaro che erano molto uniti, lei ha ottenuto i principali successi della sua carriera grazie al loro lavoro congiunto, ma i suoi genitori hanno insistito affinché Elena cambiasse qualcosa nella sua vita tennistica, perché c'erano pressioni, insulti e parolacce che le venivano dette. Uscivano costantemente dalle labbra di Vukov".

"Rybakina ora è completamente allo sbando, è tutto psicosomatico"

"E ora Elena Rybakina sta soffrendo e sta cercando di liberarsi dei problemi psicologici, quindi la situazione è ovviamente molto difficile per lei, ma vedremo. Ho cercato di scoprire se ci sono informazioni ufficiali che dicano che Vukov sia stato bandito dal WTA Tour, ma nessuno lo ha ancora confermato ufficialmente. Secondo lo stesso Vukov, non ha alcun divieto ad allenare. Ma è stata una grande sorpresa che Elena abbia smesso di lavorare con lui. Ora lei è molto stressata ed è tutto psicosomatico. È completamente allo sbando, non può giocare", ha aggiunto la Tartakova, disegnando uno scenario molto pesante per la ragazza.

Queste rivelazioni gettano una nuova luce sull'annuncio con cui la Rybakina qualche giorno fa ha comunicato di aver chiuso anticipatamente la stagione dopo gli ultimi tre ritiri (sono stati addirittura dieci in totale in stagione, di cui ben sette prima dell'inizio dei tornei): "Quest'anno è stato molto duro per me. Sfortunatamente non potrò giocare di nuovo nel 2024. Gli infortuni che ho avuto hanno bisogno di un po' di tempo per guarire, grazie per tutto il vostro supporto. Ci rivedremo in campo in Australia (forse)".