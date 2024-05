Perché Sinner è uscito allo scoperto sulla storia con Anna Kalinskaya: ha capito cosa poteva succedere

video suggerito

Jannik Sinner ha preferito uscire allo scoperto e confermare in pubblico che sì, è tutto vero, ha una relazione con la tennista Anna Kalinskaya. La sua non è stata una mossa avventata né dettata dall'emotività, né ha ceduto alle tentazioni del gossip. È il frutto di una deduzione tanto saggia quanto opportuna, considerati i modi e i tempi moderni della comunicazione che conosce bene e verso i quali – eccezion fatta per consessi sportivi ufficiali – ha sempre avuto un certo distacco.

Sinner ha assistito al match di Anna Kalinskaya al Roland Garros.

Sinner e la nuova fidanzata Anna Kalinskaya al Roland Garros

Meglio uscire allo scoperto che dissimulare, così da disinnescare la curiosità morbosa sulla sua vita privata. Meglio dire la verità e mettere la sordina al brusio dei pettegolezzi di chi non si accontenta di vederlo solo in campo, ma vuole entrare per forza anche nella sfera personale. Meglio essere trasparenti anche nell'imporre le proprie regole d'ingaggio e tracciare una linea di confine oltre la quale non ci si può spingere. Per quanto possa essere fastidiosa la sensazione di sentirsi braccato, meglio lasciarsi fotografare col sorriso sulle labbra che subire appostamenti.

Sinner sa che i ‘paparazzi' gli daranno la caccia a prescindere ma anche quello è un rischio calcolato: ha intorno a sé un cerchio magico che può proteggerlo, proprio come accaduto finora. Certe dinamiche può contenerle, se gestite con astuzia. E allora perché negare l'evidenza (la nuova fidanzata era anche in tribuna al Roland Garros per il suo debutto vincente contro Eubanks) e restare alla mercé dei media? In tre frasi pronunciate in conferenza stampa è stato lui stesso a dettare una linea di condotta.

L'attenzione di Sinner per la vita privata

L'incipit della sua breve digressione rispetto ad argomenti esclusivamente sportivi è il manifesto del suo pensiero: "Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata". Poi l'ammissione e, al tempo stesso, l'altolà per spostare da sé la luce dei riflettori. Un conto è essere messo in controluce per questioni sportive, agonistiche e anche di critica feroce per le sue prestazioni. Altro è interessarsi ad aspetti della dimensione sentimentale e umana che nulla c'entrano con tutto il resto. "Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato", precisa utilizzando quel termine che è una porta chiusa con garbo (ma con altrettanta decisione) a quel mondo che di lui vuol sapere proprio tutto in maniera ossessiva. E, tanto per non rischiare vi siano interpretazioni differenti del suo pensiero, la chiosa mette un punto esclamativo alla questione: "Mi conoscete, più di questo non parlo".

Un sorriso accennato che è quasi una smorfia e uno sbuffo valgono il ‘passo e chiudo', non abbiamo altro da dirci al riguardo. Tutto il resto sono fatti suoi.