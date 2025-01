video suggerito

Perché Carlos Alcaraz ha chiesto una racchetta più pesante di 5 grammi per sfidare Sinner Il tennista spagnolo si sta preparando per gli Australian Open e nelle dure sessioni di allenamento ha iniziato a colpire con una racchetta più pesante: “Guadagnerà potenza e peso di palla”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz lo scorso anno ha vinto due prove dello Slam, ma ha chiuso la stagione al numero 3 lontanissimo da Jannik Sinner. Lo spagnolo vuole tornare al numero 1 o quantomeno vuole essere il più vicino possibile all'italiano e per questo già da settimane si sta allenando duramente. L'Alcaraz 2025 proverà a cambiare qualcosa. Il suo allenatore ha deciso che la sua racchetta sarà leggermente più pesante, in questo modo i suoi colpi saranno più pesanti.

Alcaraz si allena da tempo per gli Australian Open

La stagione 2024 si è chiusa ufficialmente con la delusione delle Finals di Torino e con la grande delusione della Coppa Davis, poi Alcaraz ha disputato un paio di esibizioni prima di concedersi una breve vacanza nella Repubblica Dominicana. Lo spagnolo già dal 9 dicembre si sta allenando e lo sta facendo tra l'Academy del suo mentore Juan Carlos Ferrero e il Country Club di Murcia, dove è nato e vive.

Allenamenti duri, durissimi. Perché Alcaraz vuole farsi trovare pronto agli Australian Open, l'unico Slam che gli manca – e sì, perché a 21 anni di Slam ne ha vinti già 4 e tre sono quelli di differenti. Dovesse vincere a Melbourne batterebbe il record di Nadal, il più giovane a vincerli tutti e quattro, e si farebbe un nuovo tatuaggio, quello del canguro.

Racchetta più pesante di cinque grammi

Ferrero non lo perde di vista, sa che qualcosa deve cambiare altrimenti il gap con Sinner nel lungo periodo proseguirà. L'obiettivo del tecnico spagnolo è quello di generare più velocità con il diritto e per questo sono state effettuate diverse prove. Riferisce Marca che con lo sponsor tecnico Babolat hanno cercato di trovare quella più adatta. La nuova racchetta pesa cinque grammi in più, grammi aggiunti tramite nastri di piombo. Con una racchetta più pesante la pallina ha ovviamente maggiore pesantezza e con più forza arriva all'avversario.

Samuel Lopez, che è entrato nello staff, ha spiegato: "È un altro aiuto per colpire. Con l'accelerazione che ha guadagnerà potenza e peso di palla. Con la sua qualità di impatto, con una racchetta con più peso, semplicemente toccando la palla davanti puoi sfruttare la forza di come ti arriva. Si sta notando molto in questi giorni nel resto".