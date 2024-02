Paula Badosa in lacrime dopo l’ennesimo infortunio: si ritira pure dal torneo di Dubai Paula Badosa ancora una volta ha dovuto ritirarsi durante un incontro del circuito WTA. La tennista spagnola a Dubai dopo l’ennesimo problema fisico ha mostrato tutta la sua tristezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Quando vinse le Finals WTA e salì al secondo posto della classifica mondiale Paula Badosa sembrava pronta a diventare una delle dominatrici del tennis femminile, ma una infinta sfilza di infortuni l'hanno ostacolata in questi ultimi due anni. Lei non molla, gioca, ci prova, scende in campo, ma ancora una volta ha dovuto ritirarsi in corso d'opera. E a Dubai è uscita dal campo in lacrime.

L'ennesimo ritiro, dopo quello dell'Open di Thailandia per Paula Badosa che a Dubai è letteralmente di casa. Risiede negli Emirati e vive lì da tempo. In campo è scesa contro la svizzera Lulu Sun, che si è aggiudicata l'incontro dopo aver vinto il primo set 6-4 dopo appena 49 minuti di gioco. Un solo set le è bastato per qualificarsi al secondo turno del WTA 1000 di Dubai.

Il problema alla schiena si è ripresentato e quando sono giunti in campo il medico e il fisioterapista per capire qual era il problema, la spagnola ha deciso di ritirarsi. Stop alla partita. Ma non è stato un ritiro indolore. Perché l'ex numero 2 WTA stavolta si è abbandonata alle lacrime, ampiamente comprensibili. Il video, delle impietose telecamere che l'hanno immortalata mentre piangeva e mostrava tutta la sua delusione e il suo disappunto, è diventato ben presto virale. In tanti tifosi le hanno inviato messaggi di incoraggiamento.

Badosa sta facendo tanta fatica a rientrare, e l'ennesimo infortunio in un torneo che poteva rilanciarla è una grandissima mazzata. E ora chissà se sarà in campo a Indian Wells, che ha vinto nel 2021, e a Miami. La speranza per lei stessa e per il tennis femminile è che torni al cento percento e scenda in campo nei tornei principali.