Paolini e Errani ko in finale al Roland Garros: "Ma ora abbiamo un sogno, ci vediamo tra un mese" Sara Errani e Jasmine Paolini sono state battute Gauff e Siniakova nella finale del doppio femminile al Roland Garros 2024 ma lanciano la sfida per le Olimpiadi: "Parigi ci vediamo tra un mese".

A cura di Vito Lamorte

Sara Errani e Jasmine Paolini non sono riuscite a fare l'impresa contro Gauff e Siniakova nella finale del doppio femminile al Roland Garros 2024. Le tenniste azzurre sono state battute in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3, in poco meno di due ore di gioco.

Il primo set della partita è stato combattuto, con le azzurre che si prendono il primo game con Paolini al servizio ma Gauff e Siniakova iniziano ad essere più incisive e alla fine risulta decisivo il tie-break dopo quasi un'ora di gioco (6-7). Il secondo set è meno tirato, con la tennista statunitense e la ceca che hanno amministrato un break di vantaggio e sono state brave a resistere al tentativo di rimonta delle Azzurre.

Errani dichiara il suo obiettivo: "Sogno di tornare qui con Paolini per le Olimpiadi"

"Il mio sogno è tornare qui con Jasmine per partecipare al torneo olimpico. Ci vediamo tra un mese". Con queste parole Sara Errani, che a Parigi in doppio ha vinto nel 2012, si è espressa dopo la premiazione per il secondo posto al Roland Garros: "Per me tornare su questi campi è sempre speciale, anche dopo tanti anni. Devo ringraziare tutto il pubblico per il sostegno".

Anche Jasmine Paolini, la quinta italiana ad entrare nella top-10 del ranking Wta, ha messo in chiaro le sue intenzioni e la volontà di tornare a Parigi con Errani: "Per me è un piacere e un privilegio giocare con te, ti voglio bene. Queste per me sono state due settimane veramente intense e piene di emozioni. Non vedo l'ora di tornare qui a Parigi, uno dei più bei posti al mondo per una tennista".

Paolini numero 10 al mondo dopo il Roland Garros

Jasmine Paolini è arrivata al Roland Garros come testa di serie numero 12 e ha fatto un percorso bellissimo nel torneo francese, battendo Saville, Baptiste, Andreescu, Avanesjan e Rybakina prima di arrendersi in finale con Swiatek. Da lunedì diventerà la numero 10 al mondo.