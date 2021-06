Una scelta sofferta, ma a quanto pare inevitabile. Rafa Nadal ha deciso di rinunciare al Torneo di Wimbledon e alle Olimpiadi di Tokyo. È stato lo stesso mancino di Manacor, reduce dalla sconfitta contro Djokovicin semifinale al Roland Garros ad annunciare il doppio forfait, attraverso i suoi canali social. Nadal ha sacrificato i due prestigiosi appuntamenti per permettere al suo corpo di recuperare al meglio, e poter dunque "allungare" la sua carriera. Inevitabile per Rafa fare i conti con i fastidi legati ad un'età non più giovanissima.

Il tennis perde uno dei suoi principali protagonisti nei prossimi mesi. Rafa Nadal salterà infatti sia Wimbledon che i Giochi Olimpici, perdendo così l'opportunità di provare a vincere il terzo Slam sull'erba, e un altro oro. Il classe 1996 proprio come uno dei suoi principali antagonisti, ovvero Roger Federer (che ha deciso di ritirarsi prima del match contro Berrettini del Roland Garros), è costretto ad "ascoltare" il suo corpo e pianificare al meglio il prosieguo della stagione per non correre il rischio di sforzare troppo il suo fisico, fermandosi poi per un periodo lunghissimo che potrebbe compromettere la sua carriera.

Perché Nadal non giocherà a Wimbledon e alle Olimpiadi

Questa la spiegazione offerta nel dettaglio di Nadal sull'assenza nell'appuntamento londinese in programma dal 28 all'11 luglio e in quello giapponese che si terrà dal 24 al 30: "È una decisione che non è mai facile prendere e dopo aver ascoltato il mio corpo e parlato con la mia squadra, ho capito che è quella giusta per estendere la mia carriera sportiva e continuare a fare ciò che mi rende felice; competere ai massimi livelli e continuare a lottare per sfide professionali e personali ai massimi livelli in modo competitivo. Il fatto che ci siano solo due settimane tra Roland Garros e Wimbledon quest'anno non ha aiutato il mio corpo a riprendersi dalla stagione sempre impegnativa sulla terra battuta. Sono stati due mesi di grande impegno e la decisione che prendo è focalizzata sul medio e lungo termine".

L'annuncio sui social di Nadal

Un altro dei giganti del tennis, dopo Federer e lo stesso Murray (reduce da un calvario d'infortuni, con pochissime partite negli ultimi anni) deve fare i conti dunque con il fisico che inevitabilmente e fisiologicamente deve fare i conti con i postumi delle tante battaglie del passato, e il dato anagrafico. Meglio fermarsi ora per Rafa, piuttosto che correre il rischio di uno stop lunghissimo: "In questi momenti della mia carriera di atleta, una parte importante è la prevenzione di qualsiasi tipo di eccesso nel mio corpo che potrebbe impedire ulteriori lotte a medio e lungo termine per i titoli. Voglio inviare un saluto speciale a tutti i miei fan in tutto il mondo, a quelli nel Regno Unito e in Giappone. I Giochi Olimpici hanno significato molto nella mia carriera e sono sempre stati una priorità come atleta, dove ho trovato l'ambiente che ogni atleta vuole sentirsi almeno una volta nella propria carriera. Personalmente ho avuto la fortuna di viverli intensamente in tre occasioni e anche di essere l'alfiere del mio Paese".