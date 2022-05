Nadal a sorpresa parla di ritiro: “La sfida con Djokovic può essere l’ultima al Roland Garros” Dopo aver vinto una battaglia da 4 ore e 23 minuti con Auger-Aliassime, parlando della sfida dei quarti con Djokovic, Nadal ha sorpreso dicendo: “Questa con Novak potrebbe essere la mia ultima partita al Roland Garros”.

A cura di Alessio Morra

Rafa Nadal è uscito vincitore di una grande battaglia contro Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Roland Garros. Lo spagnolo, che ha vinto Parigi 13 volte (record assoluto), ha impiegato 4 ore e 23 minuti per battere il canadese, allenato dallo zio Toni (il suo mentore). Una partita bellissima, forse la più bella di questa edizione 2022. Ora lo spagnolo affronterà Novak Djokovic, il numero 1 del mondo, nonché detentore del torneo che mai come questa volta parte favorito. Di sicuro sarà una partita da seguire. Ma dopo aver battuto Auger-Aliassime, Nadal ha fatto una dichiarazione spiazzante e ha detto che quella con Djokovic di martedì potrebbe essere l'ultima partita della sua carriera al Roland Garros.

Quando un grande campione lascia è sempre triste, almeno così è per chi ama davvero lo sport. Nadal non è eterno, ha tanti problemi, convive con la sindrome di Muller-Weiss e nel torneo di Indian Wells ha riportato la frattura di una costola che lo ha tenuto fuori dal campo per sei settimane. Con appena cinque match ufficiali sul rosso si è presentato al Roland Garros dove, oggettivamente, si capisce che non è al meglio. Ha superato i primi tre turni in scioltezza, pur senza brillare, poi ha ottenuto il successo dopo una gran battaglia con il canadese, ora lo attende Djokovic, che pare nettamente favorito per andare in semifinale contro Alcaraz (in quella che sarebbe una finale anticipata).

Una partita che probabilmente sarà piazzata come match serale, ma prima di scendere in campo, nella 59a sfida tra i due, Nadal ha sorpreso tutti dicendo che quella contro Djokovic potrebbe essere l'ultima partita della sua carriera al Roland Garros. Rafa non è più un bambino (tra pochi giorni compirà 36 anni), ha enormi problemi fisici, ma mai finora si era sbilanciato così tanto.

E chissà che davvero, da un momento all'altro, non arrivi un annuncio importante. Un annuncio che gli appassionati, oltre che i suoi tifosi, in realtà sperano venga ritardato il più possibile. Ma le parole pronunciate in conferenza stampa dopo il successo degli ottavi sembrano più che un indizio: "Conosco la situazione con la mia forma fisica e la accetto. Non posso lamentarmi perché sono ai quarti di finale del Roland Garros. Due settimane e mezzo fa non sapevo se sarei stato qui, e ho Darò il massimo nel prossimo incontro. Sono consapevole che ogni partita può essere l'ultima della mia carriera al Roland Garros".