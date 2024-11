video suggerito

Musetti o Berrettini insieme a Sinner, chi sarà il secondo singolarista dell’Italia in Coppa Davis Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono in ballottaggio per il posto di secondo singolarista dell’Italia nelle Final di Coppa Davis. Volandri solo all’ultimo scioglierà la riserva per i quarti con l’Argentina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia scenderà in campo contro l'Argentina giovedì 21 novembre, alle ore 17, nella sfida dei quarti di finale di Coppa Davis. I campioni in carica sono favoritissimi, sia per il match contro i sudamericani che in assoluto per il bis. Se Jannik Sinner è naturalmente sicuro di giocare, c'è da capire invece che verrà sciolto come secondo singolarista tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Un lusso averli entrambi, capitan Volandri sarà costretto ad effettuare una scelta, che potrebbe essere frutto anche di ragionamenti nel lungo periodo.

Sinner titolare e le possibili scelte dell'Argentina

Il capitano dell'Argentina Coria ha fatto una scelta speculare a quella di Volandri convocando tre singolaristi e due doppisti. Non è così scontato che Baez sia il primo singolarista, non ha chiuso bene e l'anno e potrebbero essere promossi Cerundolo ed Etcheverry. Sinner sarà in campo dopo il successo di Torino e giocherà il secondo incontro di giornata, contro il numero uno argentino.

Musetti e Berrettini in lizza per il posto da secondo singolarista

Ma chi sarà il numero due italiano? Difficile dirlo adesso. Musetti per classifica sembra favorito su Berrettini, la classifica rispecchia l'annata e quindi potrebbe essere lui il prescelto, ma il giocatore romano è stato protagonista nelle gare di settembre e avanza con forza la sua candidatura. Le riserve saranno sciolte all'ultimo. Facile pensare che le valutazioni saranno più profonde e non si valuterà solo in base al match con l'Argentina.

Perché sullo sfondo c'è una semifinale, con l'Australia o gli Stati Uniti, e magari anche la finale, con un possibile turnover tra Musetti e Berrettini e anche la possibilità di schierare, alla bisogna, uno dei due in doppio con Sinner, nonostante un tandem affidabile come quello formato da Bolelli e Vavassori.