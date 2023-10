Musetti-Alcaraz oggi in diretta al torneo ATP di Pechino, orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Musetti-Alcaraz è la partita degli ottavi del torneo ATP 500 di Pechino. In palio i quarti contro uno tra Ruud ed Etcheverry. Tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti gioca contro Carlos Alcaraz la partita valida per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano dopo il successo su Khachanov se la vedrà con la testa di serie numero 1, e 2° giocatore al mondo. Due i precedenti con un successo a testa. La sfida del China Open è in programma oggi domenica 1 ottobre non prima delle 9:30 con diretta TV e streaming su Supertennis e Supertennix.

Il vincente di Musetti-Alcaraz affronterà poi ai quarti uno tra Etcheverry e Ruud, con il possibile incrocio con Sinner in semifinale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida.

Torneo ATP 500 Pechino, a che ora gioca Musetti oggi contro Alcaraz: orario e programma

La partita tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi domenica 1 ottobre sul campo Diamond non prima delle 9:30. Fischio d’inizio a seguire le sfide Vondrousova-Kalinina e Sabalenka-Kenin del tabellone femminile. Nel caso in cui i due match dovessero prolungarsi allora Musetti-Alcaraz inizierà più tardi.

Dove vedere Musetti-Alcaraz in diretta TV e streaming

Dove vedere Musetti-Alcaraz in TV? La partita degli ottavi del China Open di Pechino si potrà seguire in diretta tv in chiaro su Supertennis (64 del digitale terreste, 212 della piattaforma Sky). Per quanto riguarda lo streaming, il match sarà visibile sul sito di Supertennis o grazie all'app Supertennix che è gratuita per chi possiede la tessera FITP.

I precedenti tra Musetti e Alcaraz

Musetti e Alcaraz hanno giocato già due volte nel circuito maggiore ATP. La prima sfida risale alla stagione scorsa, nella finale del torneo di Amburgo quando Musetti s’impose in tre set. L’altro confronto è andato in scena al Roland Garros 2023 nei sedicesimi con la vendetta di Carlos in tre set. In precedenza i due si erano affrontati a livello giovanile a Trieste, con Alcaraz che aveva vinto in tre set.

Il prossimo avversario di Musetti: il tabellone del torneo ATP 500 Pechino

Alcaraz e Musetti si trovano nella parte alta del tabellone. In caso di vittoria del tennista italiano sulla testa di serie numero 1, ai quarti di finale possibile incrocio con uno tra Ruud ed Etcheverry. In semifinale poi potrebbe esserci il derby con Sinner. Servirà però ad entrambi un percorso impeccabile.