Musetti agli Australian Open è riuscito in un’impresa sfortunata mai vista nella storia del tennis

Lorenzo Musetti si è ritirato nei quarti degli Australian Open mentre era in vantaggio di due set su Novak Djokovic. Il tennista italiano ha conquistato, ahi lui, un record. Musetti è il primo tennista a ritirarsi in una partita importante del Grande Slam avanti di due set.

Il sogno di una semifinale Slam tutta italiana tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner è stato stoppato non da Novak Djokovic, che stava perdendo due set a zero, ma da un infortunio muscolare che lo ha costretto a ritirarsi nella partita dei quarti di finale degli Australian Open. Musetti, ahi lui, stabilisce un record. Perché è il primo tennista, dall'Era Open a oggi, a ritirarsi in quarto Slam quando era avanti di due set. Oltre al danno, la beffa.

Musetti domina ma si ritira contro Djokovic

Due set stellari. Il braccio, magico, andava una bellezza. 6-4 e poi 6-3. Due set a zero, partita in controllo, o così sembrava per Musetti che veleggiava verso un'altra semifinale Slam. Ma purtroppo per quella degli Australian Open è tutto rimandato. Un infortunio, forse all'adduttore, e stop. Djokovic riprende, prova a farsi sentire, capisce i guai del rivale, che sul 3-1 nel terzo per il serbo dice basta. Inutile giocare. Un altro ritiro Slam per lui, un altro ritiro contro Djokovic, ma stavolta la partita ce l'aveva in pugno.

Il record che ha conquistato Lorenzo Musetti

Rammaricato e non poco, Musetti dopo la partita ha continuato a masticare amaro. Adesso bisognerà capire quanto dovrà fermarsi, anche se questa al momento è la cosa meno importante. Per il tennista di Carrara la beffa è al quadrato, perché Musetti è entrato, non nel modo migliore, nella storia del tennis. Perché da quando esiste l'Era Open (cioè dalla fine degli anni '60), nessun tennista in una prova del Grande Slam si era mai ritirato prima di lui nei quarti, in semifinale o in finale avendo un vantaggio di due set a zero.

I ritiri importanti nella storia degli Australian Open

Gli amanti dei numeri proveranno a trovare partite simili, con infortuni sul più bello. Ma nessuno si è dovuto arrendere con un margine così importante. Riguardo agli Australian Open saltano alla mente le finali del 1990 e del 2014, nelle quali Stefan Edberg prima e Rafa Nadal accusarono un problema fisico. Lo svedese si ritirò nel terzo set, dopo aver vinto il primo, per uno strappo muscolare, mentre lo spagnolo ebbe un infortunio alla schiena e cedette a Wawrinka.

I due ritiri di Musetti al Roland Garros

Insomma, gli infortuni, i problemi fisici sono all'ordine del giorno nei tornei del Grande Slam, ma a nessuno era capitato mai quello che è successo a Musetti, ritiratosi due volte al Roland Garros, la prima quando era ragazzino proprio contro Djokovic e l'altra, lo scorso giugno, contro Alcaraz.