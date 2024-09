video suggerito

Moutet si inventa un colpo pazzesco che lascia l'avversario di sasso: il pubblico è incredulo Nel corso del match contro Carballes Baena nel torneo ATP 250 di Hangzhou, il tennista francese Corentine Moutet ha messo a segno un colpo sensazionale che ha lasciato impietrito l'avversario ed esterrefatto il pubblico presente.

A cura di Michele Mazzeo

Corentin Moutet si conferma ancora una volta tra i tennisti più istrionici del circuito ATP mettendo a segno quello che rientra certamente tra i punti più incredibili messi a segno nel corso di questa stagione. Nel corso del match del primo turno del torneo ATP250 di Hangzhou, in Cina, che lo vedeva contrapposto allo spagnolo Roberto Carballes Baena, il 25enne francese ha difatti stupito tutti i presenti tirando fuori dal cilindro una vera e propria magia che ha lasciato di sasso il suo avversario ed esterrefatto il pubblico cinese che assisteva all'incontro.

Dopo aver scaricato un potente diritto che ha costretto lo spagnolo ad un affannoso recupero in allungo infatti Moutet è avanzato per colpire agevolmente la palla che arrivava docile appena oltre la rete: bastava appoggiarla nell'altro campo per ottenere un comodo punto. E così avrebbe fatto qualsiasi altro giocatore ma, evidentemente, non il transalpino classe '99 che ha deciso di far rimbalzare la pallina, passarle davanti, e colpirla di controbalzo (una specie di demi-volée per intenderci) senza guardarla da dietro la schiena incrociando il colpo.

Un punto pazzesco quello realizzato dunque da Corentin Moutet sorprendendo l'avversario (che è rimasto immobile senza nemmeno accennare una corsa per tentare di arrivare sulla palla colpita con quel colpo irreale dal francese) e anche il pubblico presente che, dopo essersi preso qualche istante per realizzare ciò a cui avevano appena assistito, si è lasciato andare un "ooohhhh" d'incredulità prima di tributare un lunghissimo applauso con tanto di standing ovation al tennista di Neuilly-sur-Seine.

Un colpo incredibile che però non è servito a Moutet ai fini del risultato finale dato che ad uscire vincitore dall'incontro è stato lo spagnolo Carballes Baena che si è imposto in due set (7-6/6-1) staccando il pass per il turno successivo. Se ne torna a casa invece il 25enne francese a cui resta solo la piccola consolazione di aver messo a segno uno dei punti più incredibili messi a segno nel corso di questa stagione tennistica.