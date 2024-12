video suggerito

Mensik costretto al test antidoping a metà partita contro Fils alle Next Gen Finals: il tennista è incredulo Mensik costretto al test antidoping a metà partita contro Fils alle Next Gen Finals che si stanno svolgendo a Jeddah, Arabia Saudita: il tennista ceco ha riferito tutto al giudice di sedia dopo il toilet break.

A cura di Vito Lamorte

Jakub Mensik è stato costretto a sottoporsi al test antidoping durante il match contro Arthur Fils alle Next Gen ATP Finals che si stanno svolgendo a Jeddah, Arabia Saudita. Una scena abbastanza inusuale che si è verificata fra il secondo e il terzo set: il tennista ceco, incredulo per quanto accaduto, ha riferito tutto al giudice di sedia al suo rientro in campo dopo il toilet break.

Il tennista numero 48 del ranking Atp non ha apprezzato per niente quanto accaduto e appena tornato in campo ha spiegato al giudice di sedia, Nacho Forcadell, la situazione: anche il direttore di gara è parso abbastanza incredulo dopo le parole di Mensik.

Non è chiaro il motivo di questo controllo ma è probabile che il test antidoping nei confronti di Mensik non sia scattato "per errore": probabilmente i gli addetti erano convinti che il match fosse già terminato e hanno chiesto al tennista di eseguire l'antidoping. Certamente, si tratta di una situazione a dir poco singolare.

Fils batte Mensik

Sia il ceco Jakub Mensik che il francese Arthur Fils erano stati sconfitti all'esordio nel Gruppo Blu, il primo ko con lo statunitense Learner Tien e il secondo battuto dal brasiliano Joao Fonseca; ma oggi a vincere è stato il tennista francese per 3-0

(in aggiornamento)