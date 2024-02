Medvedev imprevedibile, chiede all’avversario se la sua palla è buona: scene insolite a Dubai Medvedev protagonista di una situazione curiosa in occasione del match contro Davidovich al quale ha chiesto se una pallina fosse realmente fuori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Daniil Medvedev è in semifinale nel torneo di Dubai, ed è a sole due vittorie dalla difesa di un titolo ATP per la prima volta in carriera. La sua ultima fatica è stata battere Davidovich Fokina, testa di serie numero 8 nei quarti. Il russo ha disputato un'ottima partita, imponendosi in due set abbastanza agevolmente. E come spesso accade quando Medvedev è in campo, non è mancato un momento particolare.

Il numero 4 del mondo, fresco di sorpasso incassato da Sinner, non è mai stato in difficoltà contro il giocatore spagnolo. I due si conoscono bene perché con la sfida di oggi a Dubai, si sono affrontati 4 volte in carriera. E il feeling si è visto anche in campo in una situazione di gioco, che è finita su Tennis TV, in quanto assai curiosa. Medvedev ha provato a portare a casa un vincente con un rovescio incrociato, che che è stato chiamato fuori dall'arbitro, su indicazione del giudice di linea.

Grande perplessità da parte di Medvedev che ha iniziato ad avanzare, per provare a vedere controluce il segno della pallina sul cemento di Dubai. Daniil era convinto che il suo colpo fosse buono e così ha chiamato in causa curiosamente il suo avversario. Prima gli ha detto "sicuro?" e poi senza troppi giri di parole gli ha chiesto se la pallina fosse realmente fuori. La richiesta ha sorpreso Davidovich Fokina: non è proprio una situazione comune vedere un giocatore chiedere all'avversario di correggere l'arbitro su un punto a suo favore.

L'iberico ha iniziato a ridere e poi con la racchetta si è limitato ad indicare il segno lasciato dal tiro di Medvedev, chiedendo se fosse quello giusto. Comunque l'imbarazzo è stato cancellato dall'arbitro che ha potuto sfruttare il "challenge" richiesto dal russo. Il "falco" ha evidenziato che la chiamata del giudice di linea era corretta, con la pallina effettivamente fuori. Davidovich dunque ha tirato un sospiro di sollievo.