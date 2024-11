video suggerito

Medvedev ha visto qualcosa in Sinner, avvisa il mondo del tennis: "Ci aspettano anni difficili" Medvedev dopo la sconfitta con Sinner alle Finals ha parlato del rendimento stagionale di Jannik, letteralmente implacabile, con tanto di confronto con Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Non manca un monito per il futuro.

A cura di Marco Beltrami

Daniil Medvedev ancora una volta non può fare altro che complimentarsi con Jannik Sinner. Alle ATP Finals di Torino, è arrivata l'ottava sconfitta per il tennista russo contro il numero uno al mondo, la nona se si considera anche il match del Six Kings Slam non inserito tra quelli ufficiali. Nonostante Medvedev ormai conosca molto bene il giocatore italiano, quest'ultimo è capace ancora una volta di stupirlo per il suo rendimento e la sua crescita. Per questo Daniil non ha dubbi: "Ci aspettano anni difficili".

Le parole di Medvedev dopo l'ultima sconfitta con Sinner alle ATP Finals

Dopo il 6-3, 6-4 che ha sancito il passaggio in semifinale da primo dell'implacabile Sinner e l'eliminazione di Medvedev, quest'ultimo in conferenza stampa ha spiegato quanto è difficile confrontarsi con Jannik. Dopo aver provato invano a cercare di invertire il trend negativo con Jannik (una vittoria nelle ultime 9 sfide ufficiali), tra l'altro viziata dalle condizioni non ottimali dell'azzurro), il russo ha riconosciuto: "Non ha quasi mai perso quest'anno. Se vuoi vincere un titolo, prima o poi dovrai affrontarlo e non è facile batterlo. Molti ci hanno provato ma pochi ci sono riusciti. Solo un ragazzo ci riesce più spesso degli altri, Carlos Alcaraz".

Il paragone di Medvedev tra Sinner, Federer, Djokovic, Nadal e Murray

Si sono sfidati 15 volte, 16 considerando il torneo-esibizione in Arabia Saudita. Eppure Sinner è riuscito ancora a lasciare di stucco l'avversario: "Mi ha sorpreso in Arabia Saudita. Non sapevo potesse sfoderare questo livello. È uno dei migliori tennisti contro cui abbia mai giocato". E non mancano i paragoni eccellenti: "Ho giocato contro i quattro grandi, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, quando erano già maturi, e forse la velocità non era la stessa. Jannik gioca molto bene, pieno di fiducia. Ho visto il suo allenamento prima del match: non sbaglia quasi mai e colpisce molto forte. Ci sono molti giocatori che non commettono errori, ma non colpiscono così forte. Ecco perché è molto difficile giocare contro di lui. Ti tiene costantemente sotto pressione".

Il messaggio di Medvedev ai colleghi dopo la sconfitta con Sinner

Insomma questa stagione niente da fare per Medvedev, con appuntamento rimandato alla prossima stagione. Sicuramente Daniil è consapevole di dover alzare l'asticella, ma d'altro canto necessariamente sarà necessario un calo di Sinner: "Devo resistere, ora ho fallito e sono venuto meno nei momenti importanti. Cercherò di batterlo l'anno prossimo. Forse ad un certo punto perderà fiducia e inizierà a perdere. Se così non fosse ci aspettano anni difficili per tutti, non solo per me. Perché è molto giovane".