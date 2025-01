video suggerito

McEnroe ha le idee chiare sull’infortunio di Djokovic contro Alcaraz: “Non fatevi ingannare” John McEnroe, leggenda del tennis, non è rimasto impressionato dall’infortunio di Djokovic contro Alcaraz, anzi. Il leggendario campione non è sembrato fidarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

C'è stato chi in occasione della partita degli Australian Open tra Djokovic e Alcaraz ha provato a mettere in guardia lo spagnolo. Si tratta di John McEnroe che direttamente dalla postazione di telecronaca ha ammonito il numero 3 al mondo e anche tutti gli spettatori a non fidarsi di Nole quando quest'ultimo è sembrato alle prese con problemi fisici che lo hanno costretto alle cure negli spogliatoi. L'ex tennista americano ha dimostrato di non credere al giocatore serbo.

McEnroe non si fida dell'infortunio di Djokovic contro Alcaraz agli Australian Open

"The Genius", voce di ESPN e di Channel Nine, l'emittente australiana che detiene i diritti del torneo dello Slam, senza troppi giri di parole ha subito dato la sua versione delle scene viste sul campo della Rod Laver Arena. Quando Djokovic si è fatto curare la coscia sinistra, sul punteggio di 5-4 per Alcaraz nel primo set finendo negli spogliatoi dove gli è stata apposta una vistosa fasciatura, McEnroe ha sentenziato: "Non fatevi ingannare, non è la prima volta che vediamo una routine del genere".

Insomma John McEnroe non si è fidato delle condizioni di Djokovic perché a suo dire anche in passato il campione serbo apparso in più di un'occasione sul punto di alzare bandiera bianca, si è poi ritrovato alla grandissima. La questione dell'infortunio di Djokovic è stata oggetto anche delle domande dei cronisti in sala stampa subito dopo la partita vinta da Nole.

Le parole di Alcaraz e Djokovic sulla questione dell'infortunio

Alcaraz non ha cercato alibi spiegando che avrebbe dovuto reagire meglio a quella situazione che a suo dire lo ha un po' destabilizzato. Carlos ha dichiarato: "Penso che tutti abbiano visto che nel secondo set ha avuto qualche difficoltà negli spostamenti. Non so se erano più problemi nel colpire il dritto o il rovescio, ma è stato chiaro che avesse dei problemi. Non ho visto niente di male da parte sua, non sto dicendo che abbia fatto lo show. Dico solo che tutti hanno visto che nel secondo set è stata dura. Poi nel terzo e nel quarto ha dimostrato di essere davvero bravo. Non credo che Djokovic si sarebbe ritirato se avesse perso il secondo set Un tennista che pensa al ritiro non gioca il terzo e il quarto set come ha fatto".

Djokovic dal canto suo invece ha commentato così la sua situazione fisica: "Non voglio svelare troppo di quello che ho, ma le medicine mi hanno aiutato. Se avessi perso il secondo set non sarei stato sicuro di poterlo fare. Il problema alla gamba non mi ha influenzato. Vedremo come mi sentirò domani."