video suggerito

Alcaraz scimmiotta Djokovic in campo, poi espone un dubbio: “Tutto il mondo ha visto cosa ha fatto” Carlos Alcaraz durante la partita con Novak Djokovic ad un certo punto è sembrato dolorante, anche il tutto è rientrato in pochi secondi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

99 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La partita tra Djokovic e Alcaraz ha vissuto diversi momenti particolari, e non solo in campo. Uno di questi infatti è accaduto in panchina e ha visto protagonista lo spagnolo, con un gesto che non è passato inosservato. Carlitos infatti si è toccato a più riprese la coscia, ed è sembrato anche claudicante. Un principio d'infortunio, poi rientrato, o un tentativo di fare il verso al suo avversario per quanto accaduto in precedenza?

Alcaraz sembra infortunato in panchina, poi si riprende immediatamente

La situazione in questione si è verificata al termine del terzo set, con Djokovic ripresosi e in vantaggio 2-1 dopo l'infortunio iniziale che lo ha costretto al ritorno per le cure negli spogliatoi. Quando i due tennisti si sono seduti in panchina, Alcaraz si è portato una mano all'altezza tra il gluteo destro e l'anca, iniziando a zoppicare. Dopo aver guardato il suo angolo, ha ripetuto il tutto, tornando ad accomodarsi e stendendo poi entrambe le gambe come se si trattasse di un crampo. Nessuna conseguenza e nessun ricorso al fisio, con il ritorno in campo di lì a poco, con tanto di piccolo gesto di disappunto con la mano verso coach Ferrero.

Le teorie sul gesto di Alcaraz, i telecronisti non hanno dubbi

Un piccolo "spavento" per un potenziale indurimento dei muscoli o solo un tentativo di prendere in giro Djokovic, rientrato in campo alla grande dopo le difficoltà di movimento precedenti all'infortunio? I telecronisti ufficiali degli Australian Open ai microfoni di ESPN non hanno avuto molti dubbi sull'accaduto dichiarando: "Carlos sta zoppicando, poi si è alzato e lo ha fatto di nuovo, zoppicando e sedendosi. Ovviamente sta bene, si comporta solo come se avesse un infortunio. Sta facendo come Djokovic". Un'ipotesi confermata anche dalla repentina ripresa del giocatore.

In realtà potrebbe essersi trattato solo di un momento di "confusione" per Alcaraz che ha accusato magari qualcosa, e ha subito pensato che potesse trattarsi di un piccolo infortunio. Titubando anche sulla possibilità di farsi curare in campo. Solo un falso allarme legato magari anche alla tensione della situazione e rientrato in pochi secondi.

Nel post-partita lo spagnolo numero 3 del mondo non è intervenuto sull'episodio, ma si è invece soffermato sull'infortunio del suo avversario senza alimentare polemiche ma sottolineando comunque come i suoi problemi l'abbiano un po' destabilizzato. Il fatto che Nole prima fosse in difficoltà e poi si è ripreso alla grande è sotto gli occhi di tutti a suo dire. Insomma tra le righe ecco l'esposizione del dubbio sulle capacità del serbo di risollevarsi: "Penso che tutti abbiano visto che nel secondo set ha avuto qualche difficoltà negli spostamenti. Non so se erano più problemi nel colpire il dritto o il rovescio, ma è stato chiaro che avesse dei problemi. Non ho visto niente di male da parte sua, non sto dicendo che abbia fatto lo show. Dico solo che tutti hanno visto che nel secondo set è stata dura. Poi nel terzo e nel quarto ha dimostrato di essere davvero bravo".

E rispondendo alle domande dei connazionali in sala stampa ha poi ribadito: "Non credo che Djokovic si sarebbe ritirato se avesse perso il secondo set Un tennista che pensa al ritiro non gioca il terzo e il quarto set come ha fatto".