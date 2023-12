Matteo Berrettini si ferma ancora, il torneo di Brisbane a rischio: cosa è successo Matteo Berrettini alle prese con un problema al piedi che gli ha impedito di allenarsi con l’amico Lorenzo Sonego. Incertezza per il torneo di Brisbane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Frenata per Matteo Berrettini nella marcia d'avvicinamento alla nuova stagione. Il tennista capitolino non si sta allenando in vista del primo torneo all'orizzonte, ovvero l'ATP 250 di Brisbane in programma dal 7 gennaio 2024. Un problema al piede per Berrettini, le condizioni del quale saranno valutate nei prossimi giorni.

Come spiegato da Sky, Matteo Berrettini per tre giorni di fila non si è allenato con il suo connazionale e amico Lorenzo Sonego in quel di Torino. Il tennista sceso al numero 92 del ranking ha accusato un fastidio al piede proprio nel periodo di lavoro precedente alla partenza per l'Australia. Una situazione che ovviamente alimenta una certa preoccupazione in considerazione dell'annata disastrosa da cui è reduce Matteo, condizionata da una serie di infortuni a ripetizione.

Attesa per i prossimi giorni dunque per il giocatore che si trova di fronte ad una vera e propria svolta professionale dopo la separazione con lo storico coach Santopadre. Ora a lavorare al suo fianco c'è Francisco Roig, che per anni ha collaborato nello staff di Rafa Nadal. Un sodalizio nuovo di zecca per Berrettini che spera di ritrovare la continuità perduta.

Per questo c'è grande curiosità in vista del torneo di Brisbane, in cui Berrettini a causa della classifica non potrà scendere in campo subito nel tabellone principale, ma dovrà partire dalle qualificazioni. Un bel test per l'azzurro sulla strada che porta ai più prestigiosi Australian Open, l'appuntamento che Berrettini non vuole assolutamente saltare. Anche questo influirà sulle valutazioni per Brisbane, per non correre rischi alla luce del problema al piede.

La speranza è quella che tutto rientri, con la possibilità dunque di giocare a partire già dal 29 dicembre data prevista per l'inizio delle qualificazioni. L'Italia del tennis ancora entusiasta per il trionfo in Coppa Davis spera di poter contare sin da subito su uno dei suoi migliori rappresentati.