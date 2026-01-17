Matteo Berrettini non giocherà gli Australian Open: dà forfait dopo l’ennesimo problema fisico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Matteo Berrettini, purtroppo, non giocherà gli Australian Open. Il tennista italiano, a tabellone già compilato, dà forfait. Il giocatore romano ha annunciato la rinuncia al primo Slam del 2026: "Mi dispiace veramente dover rinunciare al torneo. Ho sempre apprezzato giocare qui e sentire il vostro incredibile supporto. Grazie al torneo per l’ottima organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto". Berrettini avrebbe dovuto giocherà contro il beniamino di casa Alex de Minaur, lunedì. Al suo posto entra l'americano Mackenzie McDonald, ripescato.

Il forfait di Berrettini agli Australian Open

Dunque, un altro torneo importante al quale, malauguratamente, Berrettini non potrà prendere parte. Ed è davvero un peccato. Matteo aveva chiuso la stagione in modo fantastico, guidando con Cobolli l'Italia alla conquista della terza Coppa Davis consecutiva. In Australia ci era arrivato per tempo ed aveva rifilato una lezione a Learner Tien nell'esibizione di Kooyong. Una partita vinta in modo secco contro un giovane tennista in crescita.

Poi però c'erano stati alcuni segnali negativi. In primis la successiva sconfitta con Tristan Schoolkate, giocatore australiano di medio basso livello, in una esibizione. Mentre venerdì c'era stata la rinuncia all'esibizione con Cobolli, organizzata dallo sponsor, e la successiva mancata partecipazione alla conferenza stampa. Ora l'annuncio ufficiale tramite i profili ufficiali dell'happy slam.

Berrettini doveva sfidare de Minaur agli Australian Open

Berrettini sarebbe dovuto scendere in campo contro de Minaur, numero 6 al mondo e miglior giocatore australiano. Per loro era pronto il campo centrale degli Australian Open. Ma non sarà così. Adesso, si spera, che il problema fisico non sia troppo serio da compromettere i primi mesi della stagione 2026 all'ex top ten che nel mese di aprile compirà 30 anni.