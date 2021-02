Matteo Berrettini chiude in bellezza la giornata dei tennisti italiani impegnati agli Australian Open. Il tennista capitolino numero 10 al mondo e nona testa di serie ha superato l’ostacolo Kevin Anderson in tre set. Un match complicato quello contro il sudafricano finalista che in carriera ha raggiunto la finale di Wimbledon e degli US Open, ma in cui il nostro portacolori ha dimostrato grande freddezza. Basti pensare che nel primo set ha annullato ben 8 set point all’avversario. Ora ad attenderlo al secondo turno c’è il giovane talento ceco Tomas Machac.

