Gli Australian Open iniziano nel migliore dei modi per Fabio Fognini. Il numero 17 della classifica Atp e 16a testa di serie del primo Slam stagionale ha battuto all’esordio il francese Herbert, 84° giocatore al mondo. Un risultato che non è mai stato in discussione con il tennista italiano che si è imposto in 3 set con il risultato di 6-4, 6-2, 6-3. Ora ad attenderlo nel match valido per il secondo turno c'è il derby italiano con Salvatore Caruso reduce dal successo su Laaksonen.

Buona la prima per Fabio Fognini nell’edizione 2021 degli Australian Open. Il tennista ligure ha archiviato in scioltezza la pratica Herbert, imponendosi con il risultato di 3 set a zero nel primo incrocio in carriera. Partita messa sui binari giusti già nel primo match, quando Fognini non ha concesso palle break e ha strappato il servizio al transalpino nel settimo gioco, chiudendo poi 6-4.

Nella seconda partita, l’atleta italiano sulla scia dell’entusiasmo ha avuto vita ancor più facile confermandosi impeccabile al servizio, con un doppio break che gli ha permesso di vincere con il risultato di 6-2. Piccolo passaggio a vuoto in apertura di terzo set per il numero 17 Atp che ha subito recuperato poi il break di svantaggio, piazzando il sorpasso 3-2, e allungando poi senza particolare fatica fino al 6-3 finale che gli è valso il match. Un test importante per Fognini, in vista del prosieguo del torneo che passerà ora dal confronto tutto italiano contro Caruso. Un match in cui parte con i favori del pronostico, ma da non sottovalutare anche alla luce del buon momento del tennista siciliano, che ha superato in tutta tranquillità Laaksonen nel match del primo turno.