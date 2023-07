Marketa Vondrousova è la nuova regina di Wimbledon: vince la finale battendo la Jabeur Marketa Vondrousova è la nuova regina di Wimbledon. Nella finale femminile più prestigiosa del tennis mondiale, l’atleta ceca ha battuto in due set con il punteggio di 6-4 6-4 la tunisina Ons Jabeur.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marketa Vondrousova è la nuova regina di Wimbledon. Nella finale femminile più prestigiosa del tennis mondiale, l'atleta ceca, attualmente n.42 della Wta, ha battuto in due set con il punteggio di 6-4 6-4 la tunisina Ons Jabeur (numero 6) capace di battere a sua volta in semifinale la Sabalenka. Alla presenza della principessa del Galles, Kate Middleton, la Vondrousova è riuscita a trionfare vincendo una gara praticamente a senso unico che ha visto la Jabeur subite forse troppo la pressione della gara finendo per essere schiacciata dalla sua avversaria.

Nel primo set Ons parte meglio prendendo due volte un break di vantaggio (2-0 e 4-2) ma i cali tensione sono dietro l'angolo. La tunisina, logica favorita per classifica ed esperienza, ma anche per il suo modo di giocare, va letteralmente nel pallone finendo lentamente per perdere a sorpresa contro una delle tenniste meno indicate alla vigilia per la vittoria finale. Un successo storico per la Vondrousova che si appresta ad aprire una nuova era del tennis femminile.

La tennista ceca riesce a sfruttare in partita i cali della sua avversaria e non perde la concentrazione capendo subito di poter giocare sulla tensione della Jabeuer. Nel nono game si capisce poi che quello che la ceca aveva davanti era l'autentico disastro della Jabeur. La tunisina sente fortemente la tensione in maniera paurosa cacciando in rete il dritto regalando il break e la chance alla sua avversaria di andare a servire per il titolo avanti 5-4.

Un'occasione da non mancare per la Vondrousova che dopo il doppio fallo sul primo dei tre match-point sul secondo riesce a compiere la volée in allungo che la proietta nella storia (6-4) e con pieno merito. Incredula a fine partita la tennista ceca che ha promesso di festeggiare insieme al suo coach augurandosi comunque che la Jabeur possa vincere un giorno un torneo poiché rappresenta un'ispirazione per tutte le tenniste.