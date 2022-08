Mai vista una cosa del genere, tennista mangia un panino con l’hamburger durante una partita Dieta tutt’altro che salutare per il giovane tennista americano Jenson Brooksby, che durante un incontro del 1000 di Montreal ha mangiato un panino con l’hamburger.

A cura di Alessio Morra

L'alimentazione al giorno d'oggi è fondamentale per ogni atleta. Tanti sportivi di alto o medio livello seguono i consigli di un nutrizionista. Ciò vale anche per il mondo del tennis, che ha sempre fatto attenzione all'alimentazione, basta pensare a Michael Chang che al Roland Garros del 1989 sdoganò le banane sul campo, tutt'ora c'è chi lo segue. Ma va citato anche l'ex numero 1 del mondo Djokovic che quando è in difficoltà fa ricorso alla frutta secca, della quale è ghiotto. Ha rotto completamente ogni tipo di schema dietetico Jenson Brooksby, che in difficoltà durante un incontro dell'Open del Canada ha mangiato un panino con l'hamburger. Cosa mai vista in un campo da tennis.

Brooksby è un giovane tennista americano, sta scalando la classifica, è un buon giocatore, è in crescita, ma non sembra avere le qualità del campionissimo ma ha già ottenuto buoni risultati – non ultimo la finale di Atlanta. Jenson si è iscritto al torneo 1000 di Montreal e dopo aver superato il primo turno ha affrontato lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che dopo aver vinto il primo set si è messo avanti anche nel secondo. L'americano accusa, non solo per il risultato, ma anche a livello fisico. Si gioca tutte le settimane e fa anche tanto caldo.

Brooksby ha bisogno di qualcosa e chiede a chi è per conto degli organizzatori di portargli un panino con l'hamburger. Il desiderio è esaudito e in un cambio di campo si vede il giovane americano addentare con grande gusto il panino. Naturalmente quelle immagini fanno il giro del mondo, ben più del risultato dell'incontro.

Jenson Brooksby addenta un panino con l’hamburger nel 1000 di Montreal.

Ahi lui, Brooksby ha finito per perdere nettamente il secondo set e dunque la partita e non potrà dire al suo staff – dal coach al nutrizionista – che il panino con l'hamburger deve diventare una parte fissa della sua dieta, anche in campo.