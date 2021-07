Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini a braccetto si sono qualificati per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon e hanno raggiunto in scioltezza la seconda settimana. Sonego ha sconfitto in tre set l'australiano Duckworth, giocatore di medio cabotaggio piegato in tre rapidi set. E adesso il tennista piemontese si prepara a quello che potrebbe essere l'incontro più importante della sua carriera, quantomeno a livello di prestigio. Perché Sonego dovrebbe sfidare negli ottavi Roger Federer, il re di Wimbledon, otto volte vincitore del torneo, che più tardi però sfiderà Cameron Norrie.

L'avversario non era di altissimo livello, ma in questa edizione di Wimbledon le sorprese non sono mancate mai. Sonego ha vinto invece agevolmente contro l'australiano, classe 1992 che occupa la 91esima posizione mondiale nella classifica ATP, ma che aveva battuto l'ostico Sam Querrey. Un break per set e pratica chiusa agevolmente. Sonego mette nel suo carniere altri 180 punti che lo fanno salire ancora in classifica e continua a vincere sull'erba, ha disputato la finale a Eastbourne la scorsa settimana. E ora attende l'avversario degli ottavi di finale che seguendo il tabellone potrebbe essere Roger Federer, ora impegnato con il britannico Cameron Norrie, un giocatore che non ha un grande nome, ma che quest'anno è cresciuto moltissimo. In ogni caso Sonego scenderà in campo lunedì, giorno in cui si disputeranno tutti gli ottavi di finale maschili e femminili.

I risultati del 3° turno di Wimbledon: Sonego b Duckworth 6-3 6-4 6-4, Berrettini b Bedene 6-4 6-4 6-4, Hurkacz b Bublik 6-3 6-4 6-2, Ivashka b Thompson 6-4 6-4 6-4.