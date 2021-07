Esame d'inglese superato da Roger Federer. Lo svizzero nel match valido per il terzo turno di Wimbledon ha battuto in 4 set, il padrone di casa Cameron Norrie, uno dei giocatori più in palla del circuito e recente finalista al Queen's dove è stato battuto da Berrettini. A proposito di italiani, agli ottavi Federer incrocerà Lorenzo Sonego, reduce dalla bella vittoria su Duckworth.

Roger Federer si conferma in crescita a Wimbledon. Non era facile per lo svizzero, attuale numero 8 del mondo, il test contro il 25enne britannico protagonista di un 2021 superlativo. E infatti il match si è rivelato insidioso come confermato anche dal punteggio: 6-4, 6-4, 5-7, 6-4, in favore dell'elvetico bravo dal punto di vista della tenuta mentale nel 4° set, ad evitare il tentativo di rimonta di Norrie. Sprazzi di Federer dei tempi migliori, su un campo che ancora una volta si è rivelato insidioso: entrambi i giocatori, sono finiti per terra senza rimediare fortunatamente conseguenze.

