Lorenzo Musetti a un passo dalla top 5 del tennis: decisiva la partita con Rublev all’ATP Hong Kong

Lorenzo Musetti è impegnato nel torneo ATP 250 di Hong Kong, dovrà sfidare in semifinale Rublev. Musetti è in lizza anche per entrare per la prima volta tra i top 5 del tennis mondiale. Sarebbe un traguardo storico per lui e per tutto il tennis italiano.

Mentre Sinner e Alcaraz sono in Corea per una ricchissima esibizione, Lorenzo Musetti ha scelto di cominciare la sua stagione a Hong Kong, dov'è testa di serie numero 1 di un torneo ATP 250. L'italiano ha chiaramente l'obiettivo di essere al top della forma per gli Australian Open, ma gioca pure per due motivi: vuole tornare a vincere un titolo dopo tre anni e sa di avere la possibilità concreta di diventare il numero 5 della classifica ATP, e sarebbe un risultato straordinario: tanto per lui che per tutto il tennis italiano. Tutto passerà dalla semifinale con il russo Andrey Rublev.

Musetti in semifinale a Hong Kong, sfiderà Rublev

C'è chi inizia la stagione con le esibizioni, chi con la United Cup, chi invece giocando tornei 250. Musetti ha scelto questa via. Vincere significa anche prendere punti e Lorenzo con i successi ottenuti contro Etcheverry e Wong si è qualificato per le semifinali. Troverà Rublev, ex top 5, che cerca la risalita ai vertici del tennis. Dall'altra parte c'è Bublik. Loro tre si giocano il titolo.

Musetti sfida Rublev: in palio c'è il numero 5 ATP

Il torneo di Hong Kong è importante anche per la classifica ATP. Musetti è sicuro di essere tra i primi 8 in ogni caso, e questo è fondamentale, perché vuol dire poter evitare i big nel torneo, almeno fino ai quarti. Ma la classifica tra il numero 5 Auger-Aliassime e il numero 8 Musetti è molto corta. Con Fritz e de Minaur in mezzo, impegnati per il momento ancora alla United Cup.

Duello a distanza con de Minaur e Fritz

Auger-Aliassime non gioca questa settimana e sa di perdere la quinta posizione, che si giocano de Minaur e Musetti. Il primo è impegnato nella United Cup, l'azzurro può agganciarlo se batte Rublev a Hong Kong. Poi stop ai calcoli, perché ne sarebbero troppi da fare, su de Minaur, Musetti e pure su Fritz, che potrebbe rientrare per la quinta posizione, che ha già conosciuto. In ogni caso il tennis italiano ha la possibilità di riscrivere nuovamente la sua storia con due giocatori nella top 5 del maschile, cosa mai accaduta all'Italia, fin qui, e che è capitata solo a pochissime nazioni.