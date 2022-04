Lo strano caso di Djokovic, non gioca ma è sempre il numero 1 del tennis Novak Djokovic ha disputato un solo torneo ATP nel 2022, ma è ancora il numero 1 del mondo, grazie anche alle sconfitte del tennista russo Daniil Medvedev.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic ha giocato un solo tornei nei primi tre mesi della stagione, ma nonostante ciò resta numero 1 del mondo e rimarrà in vetta come minimo almeno un paio di settimane, ma considerato tutto è pensabile che resti al vertice almeno fino al Roland Garros. Potrà farlo grazie anche alle sconfitte di Daniil Medvedev, che è venuto meno ancora nel momento decisivo.

Il serbo, come noto, non ha voluto vaccinarsi e per questo è stato cacciato dall'Australia, non ha disputato gli Australian Open, che per lui si sono chiusi male. Perché Nadal ha vinto lo Slam numero 21. Djokovic ha tenuto il comando grazie allo spagnolo, ma il 21 febbraio c'è stato uno storico cambio della guardia. Perché dopo due anni Novak ha ceduto il passo a Medvedev, che pareva destinato a rimanere per un po' al vertice e invece è malamente caduto negli ottavi del torneo di Indian Wells. Djokovic si è rimesso al comando, pur non giocando negli Stati Uniti. Il russo ha avuto la chance di rimettersi davanti nel 1000 di Miami, doveva giungere in semifinale per tornare il numero 1, ma si è fermato ai quarti, battuto da Hurkacz e soprattutto dal peso di un traguardo da raggiungere troppo grosso.

E così Medvedev è stato numero 1 per sole tre settimane, non è il record negativo. Lui tutto sommato è contento, tempo fa disse: "Nella vita è importante essere almeno una volta numero 1". Djokovic per appena 10 punti è al comando e considerato che la terra battuta non è la superficie prediletta di Medvedev è facile pensare che il regno di Novak proseguirà, ma attenzione ai terzi incomodo. Nadal senza infortunio avrebbe clamorosamente avuto una chance, ma a causa della frattura alla costola salterà Montecarlo e Barcellona, due tornei che ha vinto più volte. Ma occhio pure a Carlos Alcaraz, che a 20 anni galoppa già verso le prime posizioni della classifica ATP.