L'incredibile storia del tennista che aveva smesso per Youtube e ora può giocare gli Australian Open Jules Marie, tennista numero 224 del ranking, dopo essersi ritirato si è reinventato youtube e influencer con un riscontro eccezionale. Ora vuole gli Australian Open.

A cura di Marco Beltrami

Jules Marie si è tolto una bella soddisfazione. Due anni dopo il ritorno nel circuito, il tennista francese 32enne che si è reinventato youtuber e influencer di successo ha superato il primo turno delle qualificazioni degli Australian Open. Tutto grazie alla vittoria nel derby con il connazionale Benoit Paire che ci ha messo molto del suo, collezionando la bellezza di 45 errori non forzati. E Marie in Australia avrà molto da raccontare ai suoi followers, compresi i dietro le quinte dei suoi match.

Sono trascorsi ben 9 anni da quella che è stata l'ultima partecipazione alle qualificazioni per un torneo del Grande Slam. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora per Jules Marie, che dopo una prima parte di carriera tra Challenger e qualificazioni complice qualche risultato negativo, ha deciso di fare un passo indietro. Troppe spese, anche per sostenere viaggi e allenamenti e allora meglio ripartire da tornei inferiori con introiti inferiori ma sicuri. Ha continuato a giocare a tennis, ma non nel circuito ATP, disputando tornei nazionali e a squadre e diventando anche tecnico con il diploma di maestro.

E così ha iniziato anche a mettere le basi per un’altra passione, quella di YouTuber e influencer iniziando, così a riscuotere un grande successo e non solo tra gli appassionati. Una situazione che gli ha permesso anche di incassare cifre importanti. Proprio durante la pandemia e nell'immediato post, il giocatore ha iniziato a produrre contenuti per i fan del tennis ottenendo un grande riscontro. Un canale da più di 100mila iscritti sul “tubo”, dove racconta la sua vita, i suoi viaggi per i tornei, cosa succede dietro le quinte, con interviste, spunti e momenti interessanti.

Nel momento del suo ritorno due anni fa, Jules Marie grazie a questo strumento è diventato molto popolare al punto da coltivare il sogno di creare una serie o un prodotto televisivo sul tennis. Il suo video sulla sessione di allenamento con Novak Djokovic sulla terra rossa del Roland Garros gli ha fatto fare un vero e proprio salto di qualità, in termine di visite e iscrizioni. Tutto però senza mettere da parte l'attività agonistica, con il raggiungimento della 224 posizione nel ranking, e la vittoria nel 2023 di cinque tornei ITF. Ora l'obiettivo è quello di entrare nel tabellone principale degli Australian Open.

Il primo passo verso la qualificazione è stato compiuto, con la vittoria su Paire. Tornano attuali le parole pronunciate a L'Equipe proprio a ridosso del primo Slam stagionale, con la sua voglia di riscatto: "Sono orgoglioso, ripartire da zero a trent'anni… È anche una piccola vendetta per tutti quelli che non ci credevano ma per me ora passa in secondo piano. È anche un riscatto contro me stesso". Un'occasione anche per fare il punto sui suoi obiettivi: "La mia sfida sportiva è chiaramente quella di competere nei quattro tornei del Grande Slam, risalire la classifica e perché no, entrare nella Top 100".

Dovrà fare i conti però con un inconveniente legato alla sua attività di youtuber: potrebbe non poter filmare i dietro le quinte dei tornei, per la questione dei diritti televisivi dell'Australian Open: "Sì, ci abbiamo pensato e abbiamo avviato il processo per poter filmare. Penso che potrebbe essere complicato. Successivamente, più grandi partite vinci, più verranno trasmesse. Così le persone che mi seguono potranno vedermi giocare. E proveremo a filmare cose che non si vedono in TV".