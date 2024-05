video suggerito

L’avvocato di Camila Giorgi racconta tutto: “È stata assolta, si è ritirata perché era stanca” Non si sa dove siano ora Camila Giorgi né la sua famiglia, ma parla il suo avvocato. Il legale conferma che il contenzioso col Fisco è vero, ma ne parla al passato e spiega che “non è reato ed è stata assolta”. Poi però il legale ammette che “è possibile che siano in corso accertamenti per omessa dichiarazione anche negli anni successivi” e in questo caso le cifre sarebbero ben superiori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Camila Giorgi si è finalmente fatta viva dopo la sparizione di qualche giorno – sua e della famiglia – che aveva alimentato misteri e preoccupazione. La 32enne tennista marchigiana ha dato segno di sé unicamente con una storia su Instagram, postata prima in inglese e poi in italiano, in cui ha confermato di essersi ritirata ma soprattutto ha bollato come "fake news" tutto quello che si sta dicendo circa i motivi della sua sparizione, ovvero i problemi fiscali e giudiziari che la vedono coinvolta. E se il rischio di rinvio a giudizio per la vicenda delle false vaccinazioni anti-Covid era cosa messa agli atti e ben nota, adesso il suo avvocato conferma che anche il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate è vero, ma ne parla al passato e spiega che "non è reato ed è stata assolta". Poi però il legale ammette che "è possibile che siano in corso accertamenti per omessa dichiarazione anche negli anni successivi" e in questo caso le cifre sarebbero ben superiori.

Camila Giorgi è anche modella per il marchio di famiglia

Il ritiro misterioso di Camila Giorgi

La Giorgi si era ritirata a far data dallo scorso 7 maggio – come da comunicazione fatta soltanto alla ITIA, l'ente responsabile della salvaguardia dell'integrità del tennis professionistico per quanto riguarda doping e partite truccate – senza dire nulla a nessuno, dalla WTA alla capitana della nazionale azzurra Tathiana Garbin, che aveva manifestato preoccupazione come molti altri, sperando che Camila stesse bene. Preoccupazione accresciuta dalla sua irreperibilità, assieme all'intera sua famiglia, dal padre allenatore, alla madre e ai due fratelli: telefoni irraggiungibili per tutti, impossibile avere una qualsivoglia notizia dell'intero gruppo. Una vicenda surreale che ha alimentato le voci sui possibili motivi della sparizione, con i motivi extratennistici sopracitati e un possibile abbandono del suolo italiano da parte di tutta la famiglia.

Finché, nel dilagare delle voci, soprattutto con riferimento ai problemi fiscali che avrebbero potuto indurre la Giorgi ad espatriare, è finalmente intervenuta la tennista di Macerata su Instagram: "Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica – ha confermato, smentendo poi tutti i rumors di altri problemi – Chiedo cortesemente per informazioni veritiere di seguire la mia pagina Instagram perché finora stanno uscendo solo articoli fake. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l'ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future".

La marchigiana è ha giocato il suo ultimo match a Miami lo scorso marzo, battuta dalla Swiatek

La spiegazione dell'avvocato della Giorgi

Oggi ci ha pensato il suo avvocato a confermare invece i problemi col Fisco italiano, precisando tuttavia che (almeno per il pregresso) sarebbero alle spalle: "È stata assolta dalla procura di Prato per omesse dichiarazioni di qualche migliaio di euro relative al 2013 e al 2014 – ha spiegato Cristian Carmelo Nicotra a La Stampa – Si era trasferita all'estero ma non aveva spostato la residenza fiscale. In totale erano circa 11mila euro e 32 mila un altro anno, una somma comunque inferiore ai 50 mila euro quindi dovrebbe pagare le cifre non dichiarate, ma non è reato. È stata assolta con dispositivo letto il 14 dicembre del 2023 presso la procura di Prato. Il termine per depositare la sentenza scadeva il 13 marzo ma non è ancora stata depositata".

Il legale ha peraltro ammesso che potrebbe non essere finita lì: "È possibile che siano in corso accertamenti per omessa dichiarazione anche negli anni successivi fino al 2016 quando è rientrata in Italia ma è roba di poco conto". Niente che tuttavia potrebbe causare una ‘fuga' all'estero: "Si è ritirata perché era stanca", ha concluso l'avvocato, dando corpo alla versione che descrive Camila all'estero, forse negli Stati Uniti, felice e spensierata assieme al suo fidanzato.

Le parole del legale della Giorgi non spazzano via dunque del tutto lo scenario di un contenzioso tuttora aperto col Fisco italiano per gli anni successivi: il Corriere della Sera parla di un maxi pignoramento di 480mila euro presso la Federtennis, sempre per non aver presentato la dichiarazione dei redditi.