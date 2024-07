L’arbitro di Zverev contro Fils costretto a scendere dalla sedia per separarli: mai visto nel tennis

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

La finale dell'ATP 500 di Amburgo è stata tanto combattuta quanto drammatica: dopo tre ore e mezza di battaglia, l'ha spuntata il rampante francese Arthur Fils, che ha battuto in tre set il favorito Alexander Zverev, che ad Amburgo ci è nato e difendeva il titolo vinto lo scorso anno. Fils ha vinto il primo set 6-3, Zverev il secondo con lo stesso punteggio, ma è nel terzo che la vicenda ha assunto toni infuocati, con l'apice raggiunto con il servizio effettuato da sotto dal francese e preso malissimo dal tedesco. La resa dei conti successiva al cambio di campo ha costretto addirittura l'arbitro a scendere dal seggiolone per separare i due tennisti. Una cosa davvero mai vista su un campo di tennis ad alto livello.

L'arbitro scende dalla sedia ad Amburgo per separare Fils e Zverev

Fils serve da sotto contro Zverev nel momento decisivo del terzo set

La scena madre è cominciata quando il punteggio era un set pari, 5 pari, servizio Fils, 30-40: era la 22sima palla break fronteggiata dal 20enne transalpino, che fino a quel momento ne aveva annullate ben 21 (!), perdendo solo quella che gli era costata il secondo set. A quel punto, il francese ha pensato bene di servire la prima palla da sotto, il che sembrava aver sortito effetto tra i fischi del pubblico, ma il giudice di sedia è sceso per controllare il segno della palla che era out. Tuttavia la vicenda ha destabilizzato Zverev, che su una seconda tranquilla di Fils ha scagliato fuori il rovescio.

L'arbitro scende dal seggiolone per separarli al cambio di campo

Poi il francese ha tenuto il servizio e al cambio di campo i due si sono confrontati, col tedesco che lamentava una mancanza di rispetto e il transalpino che si era avvicinato alla sedia del suo avversario per rispondere per le rime. A quel punto l'arbitro del match ha pensato bene di scendere precipitosamente dalla sedia per allontanare Fils ed evitare che la temperatura si surriscaldasse ulteriormente.

Vince Fils, stretta di mano gelida di Zverev

Da quel momento il pubblico di Amburgo ha preso a fischiare ancora di più Fils, che tuttavia ha finito per vincere agevolmente il tie-break del terzo set (7-1), portandosi a casa match e torneo, il suo primo ATP 500 vinto in carriera. A fine partita la tensione era ancora altissima e Zverev ha stretto la mano in maniera gelida al suo avversario, dopo averlo a stento guardato, reputandolo evidentemente scorretto o comunque irrispettoso nei suoi confronti.

Poco dopo la situazione si è sciolta grazie a Zverev, che al momento della premiazione ha spruzzato lo champagne addosso a Fils, versandoglielo poi in bocca, a rendergli omaggio per la vittoria.

Dal canto suo il francese ha difeso il suo comportamento nel discorso post match: "Ho fatto di tutto per vincere questa partita. Ho avuto i crampi sul 5-5 del terzo set, ho provato a servire da sotto perchè non riuscivo a battere. Il pubblico l'ha presa male. Non mi interessa, ho vinto. E questo è tutto".