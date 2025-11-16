L’albo d’oro delle ATP Finals: qual è il tennista che ha vinto più volte

Novak Djokovic è il tennista che ha vinto il maggior numero di volte le ATP Finals. 7 successi per il serbo che precede Federer, Sampras e Lendl. Sinner è il campione in carica.

Le ATP Finals sono giunte alla 56ª edizione, il torneo si è disputato per la prima volta nel 1970. Inizialmente la formula era differente. L'unica costante è la sede, che dopo qualche anno cambia. Torneo itinerante che ha visto la prima edizione a Tokyo e che dal 2021 si disputa a Torino. Novak Djokovic è il tennista con il maggior numero di trionfi, ben sette. Alle sue spalle Federer e Sampras con sei, seguono Lendl e Nastase. Sinner è il campione in carica, nonché unico italiano ad essersi aggiudicato il titolo.

I tennisti con più vittorie alle ATP Finals

Novak Djokovic ha conquistato addirittura in sette occasioni le ATP Finals. Il primo successo è datato 2008, l'ultimo è del 2023, quando a Torino batté Sinner. Sei i successi di Roger Federer, che ha vinto tutti i suoi titoli a coppia (2003 – 2004, 2006 – 2007, 2010 – 2011). Sei le vittorie di Pete Sampras, tutte negli anni '90. Cinque quelle di Ivan Lendl. Quattro per Ilie Nastase, tre invece per Borg e McEnroe. Sinner ha vinto nel 2024, Alcaraz non ci è mai riuscito. Il primo vincitore è stato nel Stan Smith nel 1970.

L'albo d'oro delle ATP Finals

2024: Jannik Sinner

2023: Novak Djokovic

2022: Novak Djokovic

2021: Alexander Zverev

2020: Daniil Medvedev

2019: Stefanos Tsitsipas

2018: Alexander Zverev

2017: Grigor Dimitrov

2016: Andy Murray

2015: Novak Djokovic

2014: Novak Djokovic

2013: Novak Djokovic

2012: Novak Djokovic

2011: Roger Federer

2010: Roger Federer

2009: Nikolay Davydenko

2008: Novak Djokovic

2007: Roger Federer

2006: Roger Federer

2005: David Nalbandian

2004: Roger Federer

2003: Roger Federer

2002: Lleyton Hewitt

2001: Lleyton Hewitt

2000: Guga Kuerten

1999: Pete Sampras

1998: Alex Corretja

1997: Pete Sampras

1996: Pete Sampras

1995: Boris Becker

1994: Pete Sampras

1993: Michael Stich

1992: Boris Becker

1991: Pete Sampras

1990: Andre Agassi

1989: Stefan Edberg

1988: Boris Becker

1987: Ivan Lendl

1986: Ivan Lendl

1985: Ivan Lendl

1984: John McEnroe

1983: John McEnroe

1982: Ivan Lendl

1981: Ivan Lendl

1980: Bjorn Borg

1979: Bjorn Borg

1978: John McEnroe

1977: Jimmy Connors

1976: Manolo Orantes

1975: Ilie Nastase

1974: Guillermo Vilas

1973: Ilie Nastase

1972: Ilie Nastase

1971: Ilie Nastase

1970: Stan Smith