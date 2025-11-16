L’albo d’oro delle ATP Finals: qual è il tennista che ha vinto più volte
Le ATP Finals sono giunte alla 56ª edizione, il torneo si è disputato per la prima volta nel 1970. Inizialmente la formula era differente. L'unica costante è la sede, che dopo qualche anno cambia. Torneo itinerante che ha visto la prima edizione a Tokyo e che dal 2021 si disputa a Torino. Novak Djokovic è il tennista con il maggior numero di trionfi, ben sette. Alle sue spalle Federer e Sampras con sei, seguono Lendl e Nastase. Sinner è il campione in carica, nonché unico italiano ad essersi aggiudicato il titolo.
I tennisti con più vittorie alle ATP Finals
Novak Djokovic ha conquistato addirittura in sette occasioni le ATP Finals. Il primo successo è datato 2008, l'ultimo è del 2023, quando a Torino batté Sinner. Sei i successi di Roger Federer, che ha vinto tutti i suoi titoli a coppia (2003 – 2004, 2006 – 2007, 2010 – 2011). Sei le vittorie di Pete Sampras, tutte negli anni '90. Cinque quelle di Ivan Lendl. Quattro per Ilie Nastase, tre invece per Borg e McEnroe. Sinner ha vinto nel 2024, Alcaraz non ci è mai riuscito. Il primo vincitore è stato nel Stan Smith nel 1970.
L'albo d'oro delle ATP Finals
2024: Jannik Sinner
2023: Novak Djokovic
2022: Novak Djokovic
2021: Alexander Zverev
2020: Daniil Medvedev
2019: Stefanos Tsitsipas
2018: Alexander Zverev
2017: Grigor Dimitrov
2016: Andy Murray
2015: Novak Djokovic
2014: Novak Djokovic
2013: Novak Djokovic
2012: Novak Djokovic
2011: Roger Federer
2010: Roger Federer
2009: Nikolay Davydenko
2008: Novak Djokovic
2007: Roger Federer
2006: Roger Federer
2005: David Nalbandian
2004: Roger Federer
2003: Roger Federer
2002: Lleyton Hewitt
2001: Lleyton Hewitt
2000: Guga Kuerten
1999: Pete Sampras
1998: Alex Corretja
1997: Pete Sampras
1996: Pete Sampras
1995: Boris Becker
1994: Pete Sampras
1993: Michael Stich
1992: Boris Becker
1991: Pete Sampras
1990: Andre Agassi
1989: Stefan Edberg
1988: Boris Becker
1987: Ivan Lendl
1986: Ivan Lendl
1985: Ivan Lendl
1984: John McEnroe
1983: John McEnroe
1982: Ivan Lendl
1981: Ivan Lendl
1980: Bjorn Borg
1979: Bjorn Borg
1978: John McEnroe
1977: Jimmy Connors
1976: Manolo Orantes
1975: Ilie Nastase
1974: Guillermo Vilas
1973: Ilie Nastase
1972: Ilie Nastase
1971: Ilie Nastase
1970: Stan Smith