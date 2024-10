video suggerito

La mamma di Rune dice al figlio cosa farà Berrettini, ma sbaglia tutto: Holger reagisce male Aneke Rune ha provato a prevedere la direzione del servizio di Berrettini, ma il risultato è stato un disastro. Infuriato il tennista danese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Marco Beltrami

Nel match contro Matteo Berrettini, Holger Rune ha potuto contare sul sostegno del suo angolo e in primis su quello di sua mamma Aneke. Una presenza costante quella della manager e factotum del tennista danese, che ha cercato anche di dare consigli al suo rampollo su quanto accadeva nel match. Le cose però non sono andate sempre per il meglio, come evidenziato da quanto accaduto nel terzo set, con Rune che si è lasciato andare ad un gesto di stizza.

Il consiglio di mamma Rune sul servizio di Berrettini, cosa è successo

Match molto equilibrato quello tra Rune e Berrettini e decisosi al terzo set. Sul punteggio di 4-3 in favore del danese, palla break a suo favore sul servizio di Matteo. Una situazione da sfruttare a tutti i costi per Holger che ha cercato con lo sguardo il suo angolo. E qui mamma Aneke gli ha dato una dritta sulla risposta e sulla battuta dell'avversario: con l’indice gli ha mostrato dove a suo dire avrebbe battuto Berrettini, ovvero sul dritto e quindi alla sua destra. Messaggio ricevuto da Holger che ha con un cenno fatto intendere di aver capito, preparandosi in anticipo.

Rune reagisce male all'errore della mamma, è una furia in campo

Come è andata a finire? La previsione si è rivelata sbagliata, visto che Berrettini ha tirato una bordata sul rovescio di Rune sorprendendolo. Molto arrabbiato il tennista danese con la sua squadra e infatti, la prima reazione nei confronti della madre è stato un pollice in alto ironico, ostentato con decisione a sottolineare l'esatto contrario ovvero la non bontà del consiglio. Poi a più riprese Rune si è portato la mano sulla tempia, lamentandosi fortemente.

Fortunatamente il risultato del match ha rimesso tutti d'accordo nel team di Rune, visto che è arrivata la vittoria. E mamma Aneke dovrà fare maggiore attenzione alle prossime dritte.