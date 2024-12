video suggerito

Kyrgios spiazza Djokovic dopo il doppio, ha deciso di cambiare: Novak non crede a quello che dice Djokovic e Kyrgios in doppio hanno esordito con una vittoria a Brisbane contro Erler e Mies. Spettacolo e battute al termine del match. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Inizia con una vittoria il percorso in doppio al torneo di Brisbane di Djokovic e Kyrgios. Non senza difficoltà la coppia formata dal serbo e dall’australiano si è imposta su Erler e Mies al super tie-break, dopo che l’austriaco e il tedesco erano riusciti a rimettere il risultato in parità vincendo il secondo parziale. E non sono mancati i siparietti sia durante la sfida che dopo. Djokovic in particolare ha dimostrato di non credere ai propositi di cambiamento di Nick, intenzionato ad essere più professionale nel 2025.

Djokovic e Kyrgios in doppio, show a Brisbane

Come da previsioni, Nole e Nick hanno regalato spettacolo in diversi frangenti. Non sono mancati infatti i colpi a sensazione, come quando l'australiano ha piazzato un pallonetto sotto le gambe o come quando Djokovic ha sorpreso tutti con un vincente al lato del paletto. Senza dimenticare una pallinata di Kyrgios all'avversario e scambi di battute divertenti.

Una partita dunque disputata con leggerezza, e portata a casa tra l'entusiasmo del pubblico di Brisbane che ovviamente parteggiava per l'atleta di casa. Lo show è proseguito anche dopo i saluti, quando è stato il momento della classica intervista in campo.

Le parole di Djokovic dopo l'esordio in doppio con Kyrgios

Raggiante Djokovic che ha voluto ringraziare il suo amico e compagno di doppio: "Voglio ringraziare Nick per aver giocato. L'altro giorno ha detto scherzando che sarebbe stato un piacere giocare con lui. E infatti lo è. Sono contento di condividere il campo con lui al suo ritorno. Non ho giocato molte partite di doppio negli ultimi 5 anni. Qualunque cosa dica io lo seguo".

Cosa ha detto Kyrgios a Djokovic durante il doppio

Kyrgios dal canto suo, si è mostrato soddisfatto per la decisione di giocare in coppia con Nole: "Non mi sento il capitano, anzi. Mi ha sorpreso che in certi momenti abbia dubitato di se stesso. Gli ho detto "sei il più grande di tutti i tempi, forza. Fai quello che vuoi'. L'infortunio per me è stavo brutale e non davo niente per scontato. Non so quante stagioni mi restano, ci siamo promessi di giocare in coppia prima che o lui o io andassimo via. Sono contento, siamo ancora vivi".

E quando Kyrgios ha scherzato sul suo tanto atteso colpo da sotto ‘Tutti lo vogliono, ma cerco di essere professionale‘, Djokovic non ha resistito prendendolo in giro: "Il momento clou di questa intervista finora è la sua frase ‘sto cercando di essere professionale'. Mi piace, mi piace". E il pubblico ha gradito…