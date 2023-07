Kyrgios si ritira da Wimbledon a poche ore dall’esordio: brutta scoperta in allenamento Clamoroso forfait di Kyrgios a Wimbledon a poche ore dal suo esordio in tabellone contro Goffin. Problema fisico dell’ultim’ora.

È proprio il caso di dire, clamoroso a Wimbledon. Il prestigioso e storico torneo sull'erba londinese perde uno dei suoi protagonisti a poche ore dall'inizio. Si tratta di Nick Kyrgios che con un comunicato ufficiale divulgato sui suoi canali ha dato forfait per lo Slam. Prosegue dunque la stagione da incubo del tennista australiano che proprio a Wimbledon nella scorsa annata aveva vissuto il momento più entusiasmante della sua carriera.

Kyrgios infatti aveva raggiunto la finale dei Championship arrendendosi a Novak Djokovic. La sua carriera sembrava proiettata verso le zone alte del ranking e invece ecco i problemi fisici che non lo hanno fatto scendere in campo negli ultimi sei mesi, con l'unica presenza a Stoccarda pochi giorni fa rivelatasi un flop. L'australiano voleva fortemente giocare a Wimbledon e infatti si trovava già a Londra.

Qui aveva detto di sentirsi pronto e di essere pronto a tentare un nuovo exploit. Qualcosa però è andata male negli allenamenti sull'erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. A quanto pare Kyrgios ha fatto una brutta scoperta proprio dopo il lavoro sui prestigiosi campi. Queste le sue parole: "Sono davvero triste nel dire che devo ritirarmi da Wimbledon quest'anno. Ho fatto del mio meglio per essere pronto dopo il mio intervento chirurgico e poter calpestare di nuovo i campi di Wimbledon".

"Durante il mio ritorno ho avvertito un po' di dolore al polso… per precauzione l'ho fatto scansionare ed è tornato mostrando un legamento strappato nel mio polso. Ho provato di tutto per poter giocare e sono deluso nel dire che non ho avuto abbastanza tempo per farcela prima di Wimbledon".

E pensare che tra poche ore nella giornata di lunedì Kyrgios sarebbe sceso in campo per il primo turno contro il belga Goffin. Il suo nome infatti era stato inserito regolarmente nel tabellone. Ora il suo posto sarà preso da un lucky loser.