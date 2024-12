video suggerito

Kyrgios ritorna in grande stile nel tennis: giocherà con Djokovic il doppio nell’ATP Brisbane Nick Kyrgios ha giocato solo una partita negli ultimi due anni, ma nel 2025 vuole tornare protagonista. L’australiano ripartirà dal 250 di Brisbane, dove sarà in campo anche in doppio con Djokovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nick Kyrgios ha giocato solo una partita nelle ultime due stagioni, ma ha fatto parlare molto di sé in questi mesi, in particolare per una sfilza di commenti contro Jannik Sinner. I problemi fisici l'australiano sembra averli messi alle spalle e ora si prepara al ritorno in campo. Kyrgios giocherà gli Australian Open, ma sarà presente anche al torneo ATP di Brisbane, e lì nel Queensland giocherà anche il torneo di doppio e lo farà con Novak Djokovic.

Djokovic riparte da Brisbane

Si può usare la definizione di strana coppia per Djokovic e Kyrgios che dal 29 dicembre saranno protagonista del 250 di Brisbane, che apre la stagione 2025. Djokovic ha intenzioni serie e vuole la risalire la china. L'obiettivo del serbo è chiaro: vuole competere con Sinner e Alcaraz per gli Australian Open, lo Slam che ha vinto più volte. Ha rinunciato alle Finals di Torino per tirarsi a lucido e in Australia cercherà di trovare la forma dei giorni migliori.

Kyrgios torna in campo e giocherà pure il doppio con Djokovic

Djokovic sarà in campo dunque anche in doppio con Kyrgios, sulla carta un doppio formidabile. Ma bisognerà capire entrambi in che condizioni saranno, in particolare Kyrgios, che giocherà il doppio pure agli Australian Open, in tandem con l'amico fraterno Kokkinakis. L'australiano ha giocato solo un incontro in due anni e considerando che non è più giovanissimo c'è da capire quale sarà il suo stato di forma. Djokovic e Kyrgios per anni non hanno avuto buoni rapporti, ma poi sono diventati grandi amici, hanno giocato contro la finale del torneo di Wimbledon del 2022, che vinse il serbo in quattro set.