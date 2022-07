Kyrgios manda un messaggio a Nadal: “Sono deluso, non è così che volevo arrivare in finale” Kyrgios è in finale di Wimbledon senza giocare grazie all’infortunio muscolare che ha costretto Nadal al ritiro. Ma il tennista australiano ha preso male la notizia: “Ho dormito davvero male stanotte, mi sentivo così nervoso”. E su Instagram dedica belle parole all’avversario.

Una stretta di mano tra Kyrgios e Nadal. L’australino s’è detto deluso per non poter giocare contro lo spagnolo a causa del suo infortunio.

Il destino ha voluto che Rafa Nadal uscisse di scena a Wimbledon nella maniera che più gli poteva far male: alzando bandiera bianca, arrendersi senza dare tutto come sempre a causa di un infortunio muscolare. La lesione addominale, accompagnata dalla consapevolezza che giocare lo stesso avrebbe comportato rischi pericolosi, non gli ha dato scampo.

Lo spagnolo era riuscito a resistere contro Taylor, compiendo un miracolo con la vittoria al tie-break, poi ha dovuto fare i conti con un fisico che non poteva spingere più oltre ogni limite. "Non ce la faccio, sento molto dolore. Giocare nelle mi condizioni non ha senso", è così che in conferenza stampa ha annunciato che avrebbe dato forfait lasciando a Kyrgios la qualificazione in finale.

La reazione dell'australiano è stata duplice. Quando ha appreso la notizia era a cena, la prima cosa che ha provato è stata in sensazione spiacevole. Ha raccontato nelle interviste che scandiscono il conto alla rovescia come sta, come si sente. "Non è così che volevo arrivare in finale. Volevo davvero vedere come andava a finire l'ennesima sfida contro Nadal. Non gli ho parlato ma spero che si ristabilisca in fretta".

Il forfait obbligato del maiorchino gli ha lasciato addosso frustrazione e un po' di nervosismo. Era già proiettato verso il match, concentrato e carico al punto giusto per affrontare uno degli avversari più temibili adesso deve sbollire la tensione accumulata per evitare che gli si ritorca contro. "Ho dormito davvero male stanotte. Probabilmente un'ora in tutto. Mi sentivo così nervoso. Ero solo irrequieto, con così tanti pensieri in testa riguardo alla finale di Wimbledon. Non l'avevo mai raggiunta finora. Prenderò un po' di camomilla per riposare".

Il tennista australiano ha scritto un messaggio d'incoraggiamento a Nadal. Lo ha fatto attraverso il profilo Instagram condividendo un post sui social network. A corredo della foto in cui stringe la mano allo spagnolo alla fine di un incontro ha aggiunto un messaggio eloquente: "Giocatori diversi, personalità diverse. Rafael Nadal, spero che la tua guarigione vada bene e speriamo tutti di vederti presto in salute. Fino alla prossima volta".